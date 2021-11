Single Day : voici les meilleures offres disponibles aujourd’hui sur Aliexpress

Ça y est, c’est l’heure du Single Day pour AliExpress. Et pour l’occasion, les belles réductions pleuvent. Voici notre sélection des meilleurs bons plans tech du moment.

Véritable Black Friday avant l’heure, le Single Day d’AliExpress débute ce jeudi. Dès 9 heures et jusqu’à vendredi soir, la célèbre plateforme de vente en ligne affiche de grosses réductions sur les meilleurs smartphones et objets connectés du moment. C’est par exemple l’un des rares sites sur lequel on peut trouver des AirPods Pro à 169 euros actuellement.

Pour vous aider à vous y retrouver dans cette myriade de bonnes affaires, nous avons sélectionné les offres les plus intéressantes, que ce soit sur les smartphones, sur les aspirateurs robots ou les écouteurs sans-fil.

Les offres commencent officiellement à 9 heures. Il faut donc patienter encore un peu avant d’en profiter. Vous pouvez toutefois déjà mettre les produits qui vous intéressent dans le panier et cliquer sur acheter avec les codes et les offres dès 9 heures. Nous avons rédigé un guide à ce sujet à cette adresse.

Les Apple AirPods 2 à 99 euros au lieu de 129 euros

D’une génération à l’autre, le design des écouteurs AirPods 2 n’a pas changé. Ce sont des écouteurs true wireless dont la forme épouse bien le creux des oreilles. Attention, il ne s’agit pas ici d’écouteurs intra-auriculaires. Pour les améliorations, c’est au niveau du son qu’il faut regarder. Les AirPods 2 proposent un rendu clair et équilibré.

Surtout, l’isolation passive est particulièrement efficace pour atténuer les bruits ambiants. Mais le vrai changement réside dans l’arrivée de Siri. Les AirPods 2 sont capables de comprendre les commandes vocales « Dis Siri », sans avoir à passer par un iPhone.

Comme toujours, les AirPods 2 s’intègrent parfaitement dans l’écosystème d’Apple. Ces écouteurs true wireless s’appairent facilement et rapidement à votre iPhone, ou tout autre produit Apple. Bien entendu, ils sont également compatibles avec les appareils Android. Vous pouvez compter sur une autonomie de 5 heures en écoute musicale et jusqu’à 24 heures d’endurance totale avec le boîtier.

Pour leur premier passage chez AliExpress, les Apple AirPods 2 sont vendus 99 euros au lieu de 129 euros grâce au code FRBON30.

En savoir plus sur les Apple AirPods 2 à 99 euros FRBON30

Le Xiaomi Poco M4 Pro à 179,90 euros au lieu de 199,90 euros

Malin, Xiaomi a décidé de lancer son Poco M4 Pro en même temps que les Single Day d’AliExpress. Ce nouveau smartphone « de milieu de gamme au prix de l’entrée de gamme » est sans conteste l’une des meilleures affaires de ce jour.

Les smartphones de la gamme Poco ont toujours visé le bon rapport qualité-prix. Cette quatrième itération est dans la droite lignée de ses prédécesseurs puisqu’elle embarque un bel écran LCD de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, une puce Dimensity 810 (compatible 5G), une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 33 W et un double capteur photo (50 mégapixel pour le principal, 8 mégapixels pour le grand-angle).

Bref, une belle fiche technique à un prix plancher. Alors que ce genre de smartphone est généralement proposé aux alentours de 250 euros, pour son lancement, le Poco M4 Pro est annoncé à 179,90 euros dans sa version 4 Go de RAM/64 Go de stockage avec le code SDFRN069.

La Xiaomi Mi Pad 5 à 299 euros au lieu de 349 euros

Avec sa Mi Pad 5, Xiaomi investit le segment milieu de gamme des tablettes. Et le constructeur se donne les moyens puisque son appareil ne manque pas de caractéristiques haut de gamme. Son excellent écran LCD de 11 pouces affiche une définition WQHD+ de 2 560 x 1 600 pixels. De quoi s’immerger convenablement dans le contenu en streaming. D’autant qu’elle supporte les normes Dolby Vision (HDR) et Dolby Atmos. Le taux de rafraîchissement culmine lui à 120 Hz.

Le reste de la fiche technique n’est pas négligeable non plus. La tablette peut compter sur un Snapdragon 860, épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. L’expérience utilisateur est excellente, quel que soit l’usage, et profite d’une fluidité exemplaire. Et ce, même dans le multitâche. Enfin, la Xiaomi intègre une batterie de 8 720 mAh permettant une utilisation de plus de deux jours.

La Xiaomi Mi Pad 5 est en promotion chez AliExpress puisqu’elle dégringole à 299 euros au lieu de 349 euros avec le code promo FRBON50.

Découvrir la Xiaomi Mi Pad 5 à 299 euros FRBON50

Le OnePlus 9 à 389 euros au lieu de 449 euros

Sorti au printemps dernier, le OnePlus 9 se présente comme un smartphone haut de gamme qui a fait de petites concessions sur des détails.

Les éléments haut de gamme de ce téléphone sont vraiment appréciables. Entre son écran AMOLED Full HD presque parfait, son processeur Snapdragon 888, son design efficace (à défaut d’être vraiment original) et son interface plaisante et efficace, il a tout du flagship.

Dans les petits malus, on regrette que l’appareil photo manque parfois de polyvalence et son autonomie aurait pu être meilleure. Il bénéficie heureusement de la Warp Charge, qui permet de le recharger entièrement en 30 minutes environ.

Mais à 389 euros avec le code 11AE60, il faut vraiment faire le difficile pour y trouver à redire. Pour rappel, le OnePlus 9 était vendu 719 euros lors de son lancement en avril dernier.

Découvrir le OnePlus 9 à 389 euros 11AE60

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE à 254 euros au lieu de 299 euros

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE mise sur une esthétique toute en courbe, avec des bords et des angles arrondis. Son écran de 6,55 pouces est marqué par un poinçon en haut à gauche qui abrite une caméra selfie de 20 mégapixels. Sa dalle AMOLED offre une définition FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Pour la photo, le 11 lite 5G NE intègre trois caméras dans son module dorsal. On trouve notamment une caméra principale de 64 mégapixels (f/ 1,79), une ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) et un objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4). Enfin, sous le capot, un récent Snapdragon 778G porte le tout avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration amplement suffisante pour naviguer et jouer sans ralentissement.

Le Xiaomi 11 lite 5G NE est vendu 254 euros chez AliExpress contre 299 euros grâce au code promo 11AE45.

Découvrir le Xiaomi 11 Lite 5G NE à 254 euros 11AE45

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 à 884 euros au lieu de 1 029 euros

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 reprend globalement le même design pliable que son prédécesseur, avec de meilleures finitions, autant sur la finesse des bordures de l’écran pliable interne que sur la taille de l’écran externe qui passe de 1,1 pouce à 1,9 pouce pour faciliter l’usage. La dalle interne AMOLED de 6,7 pouces offre une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif.

Côté puissance, le Z Flip 3 embarque un Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM. Une configuration qui permet aisément aux utilisateurs et utilisatrices de faire tout ce dont ils ont besoin au quotidien, en passant de la navigation web jusqu’aux jeux 3D. La batterie grimpe à 3 300 mAh, avec une compatibilié charge rapide de 15 W. Pour la photographie, il mise sur un double capteur de 12 mégapixels à l’arrière et une caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 affiche un prix de 884 euros au lieu de 1 029 euros avec le code promo FRSAM100.

Découvrir le Samsung Galaxy Z Flip 3 à 884 euros FRSAM100

Les Apple AirPods Pro à 169 euros au lieu de 209 euros

Les AirPods Pro jouissent d’un design légèrement différent par rapport aux AirPods 2. Leur tige est plus petite et un poil plus penchée tandis que les oreillettes accueillent désormais un embout en silicone. Ces écouteurs sont désormais semi-intra-auriculaires, ce qui offre une bonne isolation passive.

Ce sont également les premiers écouteurs d’Apple à intégrer la réduction de bruit active. Le résultat est assez impressionnant avec un bon isolement sonore. Quant à la qualité audio, elle est également au rendez-vous. D’autant plus qu’avec la nouvelle fonction audio spatiale il est possible de bénéficier du contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos.

Ces écouteurs s’inscrivent parfaitement dans l’écosystème d’Apple puisqu’ils profitent de fonctions exclusives, comme l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles ou le mode transparence pour entendre les bruits qui vous entourent. Quant à l’autonomie, on peut compter sur une endurance estimée à 24 heures avec le boîtier.

Les Apple AirPods Pro sont facturés 169 euros au lieu de 209 euros chez AliExpress avec les codes FRAPPLE40 ou SDFRN067.

En savoir plus sur les Apple AirPods Pro à 169 euros FRAPPLE40

Le Dreame V10 Pro à 170 euros au lieu de 201 euros

Outre son imposante autonomie de 60 minutes et sa forte puissance d’aspiration, l’aspirateur-balai Dreame V10 Pro peut compter sur une myriade d’accessoires pour encaisser toutes les contraintes du ménage.



Surtout, cet aspirateur-balai embarque un écran LCD fort pratique qui affiche l’état de la batterie, du filtre ou encore la puissance d’aspiration en temps réel.

À l’occasion du Single Day, AliExpress propose le Dreame V10 Pro à 170 euros au lieu de 201 euros via le code promo FRDR37.

En savoir plus sur le Dreame V10 à 170 euros FRDR37

Le Dreame V11 est également en promo puisqu’il tombe à 174 euros contre 257 euros habituellement. Il suffit d’appliquer le code promos FRDR52.

En savoir plus sur le Dreame V11 à 174 euros FRDR52

Le Roborock S7 à 396 euros au lieu de 473 euros

Le Roborock S7 offre une expérience utilisateur améliorée par rapport à celle du S5 Max. Il possède deux brosses rotatives chargées de récupérer la poussière, dont une principale en caoutchouc pour récupérer facilement les petits débris qui traînent. Une serpillière est également de la partie pour laver par terre.

Le bac à poussière du Roborock S7 est plus grand puisqu’il peut contenir jusqu’à 470 ml de poussière. La serpillière vibre désormais pour frotter la saleté plutôt que de l’essuyer. Mieux, elle est capable de s’élever afin d’éviter une surface fragile.

Pour se déplacer, le Roborock S7 s’appuie sur des capteurs à ultrasons. Entièrement programmable depuis l’application dédiée, il est même possible d’interdire au Roborock S7 de passer la serpillière sur des zones précises.

Le Roborock S7 est proposé au prix de 396 euros au lieu de 473 euros chez AliExpress grâce au code FRBON70.