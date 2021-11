Pour sa sortie, la première tablette de Realme est en promotion pendant 24h

Realme se lance pour la première fois sur le marché des tablettes et présente la Realme Pad. Cette dernière est une tablette entrée de gamme, qui mise avant tout sur le rapport qualité-prix. Idéale pour toute la famille, sa version 4 + 64 Go devient encore plus accessible grâce à une remise de 60 euros, et passe de 259 euros à 199 euros seulement.

Si depuis quelques années Realme est une marque réputée pour ses smartphones équilibrés avec des prix très concurrentiels, elle s’attaque cette fois-ci au marché des tablettes avec dans le viseur le géant Xiaomi. Eh oui, en plus de son nouveau smartphone Realme GT Neo 2 le constructeur chinois présente sa toute première tablette la Realme Pad. Il s’agit d’une tablette abordable plutôt solide capable de faire de l’ombre à la Mi Pad 5 de Xiaomi, surtout aujourd’hui, car elle passe à moins de 200 euros.

Les points forts de la Realme Pad

Une tablette entrée de gamme élégante et plus fine que l’iPad

Des performances solides grâce à la puce Mediatek Helio G80

La présence de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Et une grosse batterie de 7 100 mAh

La Realme Pad débarque enfin en Europe et s’affiche au prix de 259 euros pour le modèle 4 + 64 Go de stockage. Toutefois aujourd’hui, la première tablette de la marque chinoise est d’ores et déjà en promotion à 199 euros sur le site eBay via la boutique officielle Realme.

Quand Realme s’inspire d’Apple

Au cours de la présentation de la Realme Pad, le constructeur chinois l’a comparé avec celle de la marque à la Pomme. Une comparaison qui tient la route, car pour sa première tablette Realme se vante d’avoir conçu un appareil encore plus fin que l’iPad avec seulement 6,9 mm d’épaisseur contre 7,5 mm. La marque chinoise propose même un look qui se rapproche fortement du dernier iPad Mini, avec un revêtement métallique au dos, un écran au format compact ou encore un bouton de verrouillage situé en haut à droite.

La comparaison s’arrête là, car même si cette tablette offre de belles finitions elle ne joue pas dans la même catégorie. La Realme Pad mise sur un écran IPS LCD de 10,4 pouces avec une définition de 2 000 x 1 200 pixels. Certes la Xiaomi Pad 5 fait mieux, en proposant un taux de rafraîchissement à 120 Hz, mais au vu de son positionnement tarifaire la Realme Pad offre un bel écran pour regarder vos contenus préférés. D’ailleurs, la tablette accueille quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos afin d’apporter une meilleure immersion sonore.

Assez puissante pour toute la famille

Côté performances, Realme fait appel à MediaTek pour faire fonctionner sa tablette entrée de gamme. On retrouve donc la puce Helio G80 couplé à 4 Go de mémoire vive. Cette configuration se montre efficace pour un usage familial, d’ailleurs ce processeur est le même que le Xiaomi Redmi 9, vous pouvez donc vous attendre à des performances similaires. La tablette assure une bonne fluidité au quotidien, elle sera efficace pour faire tourner sans trop de difficultés vos applications préférées, et même quelques jeux gourmands . Et si vous avez quelques doutes concernant la capacité de stockage de 64 Go, sachez que la mémoire est extensible jusqu’à 1 To via une carte Micro SD.

Et pour que vous ayez tous le plaisir de jouer, ou naviguer sur votre tablette, Realme a intégré une grosse batterie de 7 100 mAh, pour une autonomie de 12h de visionnage sur YouTube et jusqu’à 65 jours en veille selon la marque. En tout cas ce qui est sur, c’est que la Realme Pad tiendra facilement une journée, et pour la recharger, il faudra compter sur un bloc d’alimentation de 18 W. Enfin, à propos de la photo, on trouve à l’arrière un capteur de 16 mégapixels, tandis que la caméra ultra grand-angle à l’avant, pratique pour les visioconférences et appels vidéo propose 8 mégapixels. Realme intègre même Google Kids Space pour faciliter l’utilisation dans un cadre familial. À noter, la tablette est compatible avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1.

Retrouvez la Realme Pad (4 + 64 Go) à 199 € sur eBay

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire la fiche technique de la Realme Pad.

