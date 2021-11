SanDisk : ce SSD interne 500 Go est moins cher qu’une microSD 400 Go

Plusieurs solutions de stockage signées SanDisk profitent de bonnes réductions, à l'approche du Black Friday. C'est le cas du SSD Ultra 3D de 500 Go, qui est même moins cher que la carte microSD de 400 Go. Le premier est en effet affiché à 50,99 euros, contre 65,99 pour la deuxième, le tout sur Amazon.

En matière de solution de stockage, SanDisk figure en très bonne place parmi les marques présentes sur le marché. Et à l’approche du très attendu Black Friday, les réductions pleuvent déjà sur certaines de ses références. C’est le cas par exemple pour le SSD SanDisk Ultra 3D de 500 Go, qui, étonnamment, affiche un prix plus contenu que la microSD Extreme de 400 Go de la même marque ! Bien sûr, les deux proposent un usage différent, mais ces promotions méritent qu’on s’y attarde.

Les offres en un clin d’oeil

Un SSD robuste et rapide

Ce SSD SanDisk Ultra 3D propose une capacité considérable de 500 Go, mais surtout, avec des vitesses allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Ainsi, vous aurez une solution de stockage bien plus rapide qu’un disque dur traditionnel. Il dispose par ailleurs de la technologie 3D NAND pour une fiabilité supérieure et une consommation électrique bien inférieure à d’autres modèles. Ajoutons à cela la technologie nCache 2.0 pour des vitesses de rafale plus élevées. À noter aussi que ce SSD, comme les autres références sur le marché d’ailleurs, est conçu pour résister aux chocs puisqu’il n’embarque pas de pièces mécaniques.

Pour pimper vos PC fixes et portables

Comme un SSD standard, ce SanDisk Ultra 3D se branche en SATA. Il faudra tout de même veiller à vous munir d’un câble adéquat, non inclus avec ce modèle. Ce SSD sera compatible avec n’importe quel ordinateur fixe ou portable intégrant une interface SATA jusqu’à 6.0 Gb/s sur la carte mère. Une fois le SSD installé, un tableau de bord vous permettra d’avoir une visibilité sur les performances de l’appareil, et de veiller à la bonne santé de votre système de stockage, comme sa vitesse.

Et pour un autre type de stockage ?

La carte microSD SanDisk Extreme ne proposera quant à elle pas des temps de chargement réduits, mais ne manque pas de mérite lorsqu’il s’agit d’étendre le stockage d’un appareil. Elle propose d’abord une vitesse de transfert élevée qui peut aller jusqu’à 160 Mo/s en lecture, et 90 Mo/s en écriture. Le modèle muni d’une capacité de 400 Go vous suffira amplement pour augmenter le stockage d’un smartphone, une tablette ou encore une caméra d’action.

Elle vous permettra aussi d’enregistrer des séquences tournées en 4K UHD à 60 fps avec un smartphone ou une caméra grâce à sa compatibilité avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30. Enfin, sa certification A2 assure des débits minimums suffisants de de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. De quoi profiter de bonnes performances au niveau du lancement des applications ou des jeux, dont l’exécution sera ainsi plus rapide.

Le Black Friday arrive bientôt

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, avec de nombreuses promotions sur tous vos produits Tech préférés. Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour être prêt le jour J :

