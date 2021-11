Première baisse de prix significative pour le Chromecast avec Google TV

Aussi vieux que soit le Chromecast, ce produit n’a presque jamais baissé son prix pendant toute son existence sur le marché. Le récent Chromecast avec Google TV change la donne et profite du Black Friday pour afficher une très belle réduction : 49 euros au lieu de 69 euros.

Si son Chromecast ne pouvait auparavant que diffuser du contenu via un smartphone, une tablette ou le navigateur ChromeOS, Google a drastiquement changé la philosophie de son nouveau Chromecast en intégré un véritable OS à l’intérieur. Le Chromecast avec Google TV est donc une solution idéale pour connecter votre TV ou remplacer la box de votre opérateur. Et aujourd’hui, il coûte 20 euros moins cher grâce aux promotions du Black Friday en avance.

Ce qu’il faut retenir du Chromecast avec Google TV

Le nouveau design avec télécommande

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision/Atmos et DTS:X

L’expérience utilisateur sous Google TV dans toute sa splendeur

Au lieu de 69 euros habituellement, le Chromecast avec Google TV est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 49 euros chez la Fnac, Darty ainsi que sur le site d’Electro Dépôt.

Un nouveau design

Le Chromecast avec Google TV propose un design plus épuré que ses prédécesseurs. Il prend dorénavant la forme d’un petit galet (de couleur blanche, rose ou bleue) avec un petit cordon HDMI qui dépasse. On trouve également un port USB-C pour l’alimenter. À l’image des autres Chromecast donc, il est pensé pour être branché et dissimulé derrière un téléviseur et ne plus jamais être délogé.

Comme la plupart des objets connectés de la firme de Mountain View, l’installation est très simple. Une fois connecté au téléviseur, le Chromecast demandera à quel réseau se connecter et pour gérer cela il faut bien évidemment installer l’application Google Home sur son smartphone/tablette. Il suffira ensuite de scanner le QR et c’est parti. Au cours de l’installation, il vous proposera même de prétélécharger des services de streaming tels que Spotify, Netflix, Disney+ et bien d’autres.

Et de nouvelles fonctionnalités

Il est également possible de procéder à l’installation avec la télécommande livrée avec cette nouvelle version du Chromecast, mais c’est moins pratique. Elle trouve en revanche toute son utilité une fois que vous serez sur l’interface. Celle-ci, nommée Google TV, est basée sur Android TV. C’est clair et tout semble facile d’accès. À la manière d’Apple et Amazon, vous aurez accès à de nombreuses recommandations en vrac selon votre expérience utilisateur, de films, séries ou genres. Cela évite par exemple de démarrer l’application puis de rechercher le contenu souhaité pour le visionner.

La solution de Google n’est pas la plus performante face à la concurrence, mais offre une puissance suffisante pour afficher des contenus en 4K à 60 images par seconde, avec du HDR10+ et du Dolby Vision. Ce Chromecast est même compatible Dolby Atmos et DTS:X pour le son. Évidemment, Google Assistant est aussi de la partie pour contrôler votre TV à la voix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Chromecast avec Google TV.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

