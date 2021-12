Ce pack Chromebook + housse + souris est moins cher qu’au Black Friday

S'il fallait compter sur le Black Friday pour distiller des prix canon sur le matériel informatique, il arrive que certains deals soient plus avantageux après que pendant l'événement. C'est aujourd'hui le cas de ce pack Fnac/Darty regroupant un Chromebook Acer, une housse de transport et une sourie sans fil pour 329,99 euros au lieu de 499 euros, alors qu'il était affiché à 20 euros de plus précédemment.

Longtemps considérés comme le parent pauvre de l’informatique grand public, les ordinateurs fonctionnant sous Chromebook deviennent de plus en plus une véritable alternative pour qui cherche un ordinateur simple d’accès, pratique et pas cher. Acer s’est depuis longtemps fait une spécialité en proposant une gamme complète de modèles fonctionnant sous le système d’exploitation de Google. C’est le cas du Acer CB314-1HT-C6UF qui est proposé en pack avec une housse de transport et une souris sans fil, le tout avec 120 euros de remise.

Les points forts de ce pack Chromebook chez la Fnac

Un Chromebook Acer équipé d’un Processeur Intel Celeron

La simplicité de Chrome OS

La Housse de transport et la souris sans fil en prime

Au lieu de 449 euros, ce Pack Chromebook Acer est aujourd’hui disponible à seulement 329 euros chez Darty. Il est au même prix chez la Fnac, mais uniquement pour les adhérents.

Un ordinateur pensé pour la simplicité…

Les ordinateurs fonctionnant sous Chrome OS ont pour philosophie de miser sur les usages courants comme la bureautique ou la navigation sur le Web. Ce Acer CB314-1HT-C6UF ne déroge pas à cette règle en affichant tout de même des prestations extérieures très honorables. Il est équipé d’un écran IPS tactile de 14 pouces en résolution Full HD et d’un châssis en plastique solide. Il ne pèse d’ailleurs que 1,5 kg et peut donc tout à fait se transporter facilement grâce à la sacoche fournie dans le pack. C’est le type d’ordinateur parfait pour qui cherche à se lancer dans l’informatique tout en profitant d’un environnement accessible à l’image d’une tablette sous Android ou d’un iPad.

… et l’efficacité avant tout

Qu’on se le dise, ce Acer CB314-1HT-C6UF n’est absolument pas prévu pour délivrer une puissance brute de haut vol. Il se contente en effet du minimum pour fonctionner de façon fluide et efficace. Sous ses entrailles, on retrouve un processeur Intel Intel Celeron-N4020 pouvant grimper à 2,80 GHz en mode boost, 8 Go de RAM et 64 Go de Stockage au format eMMC. C’est donc un modèle pensé pour un usage bureautique et multimédia simple et rien de plus. Il est tout de même doté d’une connectique moderne pour ce type d’appareil avec la présence de deux ports USB type C en version 3.1 qui permettent la recharge via le chargeur prévu à cet effet. Côté sans-fil il faut compter sur du Bluetooth en version 5.0 et du Wi-fi 5 classique. Enfin la batterie de 48 Wh est capable de le faire tenir sur 7 à 8 heures grand maximum dans un usage classique.

