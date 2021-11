La Société générale fait aussi le Black Friday et offre 120 € + 6 mois remboursés

Le Black Friday n'est pas qu'une affaire de référence Tech, les banques en ligne y vont aussi de leurs offres dédiées. C'est le cas de la Société Générale qui jusqu'au 30 novembre, offre jusqu'à 120 euros et 6 mois de cotisation pour toute ouverture d'un compte en ligne.

La Société Générale ne veut pas laisser filer le Black Friday et fait partie des premières banques en ligne à profiter de l’événement pour mettre en avant une nouvelle offre de bienvenue. La banque offre en effet jusqu’à 120 euros et 6 mois de cotisation pour l’ouverture d’un compte.

Que propose un compte Sobrio chez Société Générale

Une carte Visa et les assurances de l’organisme

Accessible sans condition de revenus ni dépôt initial

Une application compatible Apple Pay et Paylib

Jusqu’au 30 novembre 2021 à minuit, l’ouverture d’un compte Sobrio chez la Société Générale vous donne droit jusqu’à 120 euros et de 6 mois de cotisation remboursés.

Une vraie banque en ligne aux tarifs et prestations premiums

La Société Générale a depuis quelque temps revu toute son offre pour se donner des airs de banque en ligne. L’offre Sobrio va dans ce sens et ses tarifs sont parmi les plus compétitifs du marché pour les prestations offertes. De plus, chaque client dispose des avantages d’une banque traditionnelle comme l’attribution d’un conseiller bancaire ou l’accès à des produits plus spécifiques comme les assurances, les prêts ou les livrets d’épargne.

La première carte VISA nommée Evolution est accessible à 6,20 euros par mois, la seconde VISA Classique est à 6,90 euros par mois et la dernière, la VISA Premier, est à 13,90 euros mensuels. Vous pouvez donc profiter de cette offre pour vous voir rembourser une bonne partie des cotisations annuelles de ces cartes.

Une gestion en ligne de son compte digne des meilleures

Avec le compte Sobrio, vous profitez d’un environnement applicatif complet pour gérer votre compte entièrement depuis votre smartphone. L’application (disponible sur Android et iOS) propose notamment une catégorisation automatique de ses dépenses et des options de sécurité comme le déverrouillage par empreinte digitale. Cette dernière est même compatible Paylib et Apple Pay pour les paiements sans contact via mobile et vous pouvez même configurer une montre connectée pour payer avec via les terminaux compatibles. On regrette encore l’absence de Google Pay, mais cela ne saurait tarder.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis sur la banque Société Générale.

Comment se passe l’ouverture d’un compte Sobrio à la Société Générale ?

Dans un premier temps, veillez à bien indiquer vos informations d’identité dans chaque champ disponible, puis de choisir l’offre qui vous correspond le mieux. Vient ensuite l’envoi des documents d’usage comme un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et une fiche de salaire. L’interface de ce formulaire est simple et on enchaîne les étapes très rapidement.

En revanche, il faut ensuite s’armer de patience, car entre le moment de l’inscription jusqu’à la réception de ses identifiants et de la carte, il peut s’écouler entre 5 jours et une semaine. Après cette attente, tout est parfaitement fonctionnel.

Comment obtenir 120 euros + 6 mois remboursés ?

À l’ouverture du compte Sobrio, vous recevez une première prime sous forme de virement sur le compte (80 euros) suite à la réalisation d’au moins 5 paiements par carte durant les trois premiers mois suivant l’ouverture effective. Dans un second temps, les 40 euros supplémentaires sont offerts suite à la souscription au service d’aide à la mobilité bancaire. Il s’agit d’un service de la Société Générale lui permettant d’effectuer elle-même le changement d’établissement bancaire. Enfin, 6 mois de cotisation vous sont remboursés au bout de la première année du compte, ce remboursement ne peut excéder 80 euros.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.