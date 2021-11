Prix inédit pour la nouvelle Samsung Galaxy Watch 4 lors du Black Friday

La Samsung Galaxy Watch 4 est l'une des premières montres connectées du constructeur coréen à être équipée de Wear OS 3 avec l'interface One UI Watch. Cela fait quelques mois qu'elle est disponible sur le marché et elle ne résista pas au Black Friday et tombe à 179 euros sur Amazon dans sa version 40 mm, au lieu de 269 euros au départ.

C’est un carton plein pour la nouvelle montre connectée de Samsung : la Galaxy Watch 4. Cette dernière diffère quelque peu de la version Classic, car elle n’embarque pas la lunette rotative et privilégie donc une navigation tactile. D’ailleurs elle renouvèle complètement son interface en intégrant One UI Watch basée sur WearOS. Cette nouvelle génération promet une meilleure expérience utilisateur et des fonctionnalités liées à la santé toujours aussi complète. Ces derniers temps, ce modèle connait d’innombrables promotions, mais aujourd’hui elle connait sa meilleure offre en tombant à moins de 180 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Galaxy Watch 4

Un design réussi avec un bel écran OLED

Des fonctionnalités santé et sport plus poussées

One UI Watch + WearOS pour plus d’applications disponibles sur le Play Store

La Galaxy Watch 4 en 40 mm a été lancée au prix de 269 euros, mais en ce moment le géant Amazon fait chuter son prix à 179 euros. C’est presque 90 euros de réduction sur un modèle récemment sorti. Elle est également affichée à ce prix là sur le site Leclerc.

Une montre connectée légère avec une nouvelle interface

La Galaxy Watch 4 s’accorde un peu de légèreté, ne serait-ce qu’avec son prix qui est moins coûteux que la version Classic, mais également sur la balance. Avec ses 40 mm, la montre connectée de Samsung ne fait que 30 grammes et se montre très agréable à porter au poignet. De plus la Watch 4 de Samsung se débarrasse de la lunette rotative, pour lui préférer une navigation en touchant l’écran. Elle offre ainsi un design moins bombé, plus léger, et donc plus élégant au poignet. Quant à l’écran, même s’il s’agit du plus petit modèle avec 1,2 pouce contre 1,4 pouce sur le modèle 44 mm, il offre une belle qualité d’image avec l’OLED.

Le véritable changement réside dans le système d’exploitation. Le constructeur coréen s’est associé avec Google pour proposer une nouvelle interface simple à utiliser et fluide, mais surtout d’obtenir un large panel d’application grâce à WearOS. Cette nouveauté permet à Samsung de proposer également sa propre interface logicielle : One UI Watch — les habitués de la marque ne seront donc pas dépaysés, car elle reprend celle présente sur les smartphones. Il est désormais possible d’accéder au Play Store directement depuis la montre, et donc de télécharger toutes vos applications favorites, comme Google Fit, YouTube Music ou Spofity — d’ailleurs utilisables en mode hors-ligne grâce aux 16 Go de stockage.

Une montre qui met l’accent sur la santé et le sport

La Watch 4 propose de nombreux capteurs pour un suivi toujours aussi complet. On retrouve un GPS pour courir sans son smartphone et mesurer la distance parcourue, un podomètre pour connaitre le nombre de pas, un capteur de pression sanguine, un électrocardiogramme (ECG), ainsi qu’un nouveau capteur qui mesure la bio-impédance. Il permet de déduire la masse musculaire et graisseuse de votre corps simplement en mettant deux de vos doigts sur les électrodes présentes sur les deux boutons de la montre.

Autre nouveauté, qui concerne cette fois le sommeil. Désormais votre montre sera capable de détecter vos ronflements et propose un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil. Concernant les fonctions sportives, la montre propose une dizaine d’entrainements sur l’application officielle de la marque, mais vous pourrez profiter de bien plus d’exercices physiques avec les applications tierces. Côté autonomie, la version 40 mm embarque un accumulateur plus petit que le modèle en 44, mais tiendra plus d’une journée selon votre utilisation. Enfin sachez que la Watch 4 est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

N’hésitez pas à consulter notre test complet de la Galaxy Watch 4 de Samsung pour en savoir plus.

