En stock chez Cdiscount, la Nintendo Switch OLED profite d’une baisse de prix

Bonne nouvelle si vous envisagiez de faire l'acquisition d'une Nintendo Switch OLED : Cdiscount vous fait économiser 20 euros ce qui fait tomber la console à 319,99 euros au lieu de 339,99 euros à son lancement.

Suite au succès de la Nintendo Switch, des rumeurs laissaient entendre qu’une version Pro serait en préparation. Mais que nenni, la firme japonaise à fait taire ses suppositions en présentant une nouvelle console : la Nintendo Switch OLED. Comme son nom l’indique, cette dernière apporte un écran disposant de la technologie OLED, mais aussi quelques améliorations bienvenues par rapport à la première génération. Elle n’est certes pas le modèle Pro que l’on attendait, mais elle a de bons arguments à faire valoir surtout que Cdiscount la propose moins chère qu’à son prix de lancement. C’est donc l’occasion idéale pour se la procurer, d’autant plus que la console nipponne se trouve en rupture de stock sur de nombreux site.

Que propose la Nintendo Switch OLED ?

Un écran OLED de meilleure qualité, mais aussi plus grand pour une meilleure immersion

Un dock amélioré ainsi que la mémoire interne

Une console toujours hybride et le grand catalogue de jeux sur l’eShop

Et la même puce Tegra X1+ que la version classique

Lancée à 339,99 euros, la récente Nintendo Switch OLED est en ce moment disponible chez Cdiscount à 319,99 euros. C’est d’ailleurs l’un des seuls e-commerçant à avoir cette console en stock qui perd 20 euros de son prix.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la console Nintendo Switch OLED. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un look plus premium avec un écran sublime

Évidement, le nom de la nouvelle console de Nintendo nous aide déjà à définir ce qui la différencie de l’ancienne. Ce nouveau modèle offre une dalle OLED profitant ainsi des contrastes infinis, que l’on a déjà l’habitude d’apprécier sur smartphone. Grâce à ce changement, les couleurs sont encore plus pétantes qu’auparavant et vos jeux seront sublimés. De plus, la Switch OLED dispose d’une diagonale de 7 pouces contre 6,2 pour la première génération. Ainsi les bordures autour de l’écran deviennent plus fines et ce gain promet une meilleure immersion. Et ne vous en faites pas, si l’écran s’élargit vous pourrez toujours y ajouter les joy cons de votre Nintendo Switch classique, car la console conserve à peu près le même gabarit.

Mais le dock de la console a lui aussi été modifié. Il opte pour une couleur blanche qui fait son effet, et voit ses bords plus arrondis sur la partie supérieure. À l’arrière, on apprécie l’ajout d’un port Ethernet. En insérant la Nintendo Switch OLED dans sa station d’accueil, vous pourrez donc profiter d’une meilleure connexion pour vos parties en ligne. Et pour ceux qui apprécient leur partie à plusieurs sur la table, vous serez plus que ravis d’apprendre que cette version OLED embarque désormais une béquille bien plus solide que les premiers modèles. Beaucoup moins fragile, avec cette dernière vous n’aurez pas peur de la déplier, car elle s’étend tout le long de la console et est même ajustable pour trouver le bon angle de vue. Cela rappelle d’ailleurs fortement ce que l’on peut retrouver chez Microsoft avec ses Surfaces. Notez que le stockage interne est multiplié par deux pour atteindre 64 Go.

Pas de changement au niveau du processeur

La Nintendo Switch OLED n’est donc pas le modèle Pro tant attendu. C’est donc peu surprenant que cette dernière embarque la même puce Tegra X1+ gravée en 7 nm du modèle de 2019, assurant une meilleure gestion de l’autonomie que la version 2017. Malheureusement cette console hybride n’offre pas une définition en 4K, on reste finalement sur du 1080p, et sur du 720p sur la console en elle-même.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Nintendo Switch OLED.

Lire aussi

Quelle console de jeux choisir en fonction de vos besoins en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.