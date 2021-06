Bilan E3 2021 : l’année du Xbox Game Pass, de la coop et d’Elden Ring

L'E3 a fermé ses portes virtuelles la semaine passée. Des jeux qui nous ont marqués aux conférences qui ont brillé ou non, en passant par les jeux totalement déjantés que nous avons repérés, à tête reposée, c'est l'heure de faire notre bilan et de distribuer les bons points (et les moins bons aussi).

L’E3 s’est achevé la semaine dernière avec sa litanie de conférences égrainées au fil des jours, avec plus ou moins d’intérêt. Une nouvelle édition en ligne qui a permis de voir comment se portait l’industrie après une année 2020 compliquée, marquée par de nombreux retards et des développements de jeux ralentis.

Après avoir décortiqué les conférences en direct sur notre chaîne Twitch, c’est l’heure du bilan, de la distribution des bons et des mauvais points. Découvrez ci-dessous notre vidéo.

La vidéo : les jeux qui nous ont marqués à l’E3 2021

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Xbox frappe fort

Il en ressort un millésime 2021 dynamique, mais sans véritable effet waouh. La conférence Summer Game Fest de Geoff Keighley dès le 10 juin avait permis de voir de nombreux jeux, mais pas certain que l’on en retienne beaucoup à part Elden Ring, le « one more thing » arraché à Xbox pour ravir les joueurs, deux ans après un court premier aperçu à l’E3. Une bonne intention de la part de l’ancien journaliste pour ouvrir la période consacrée au jeu vidéo, mais un événement un peu long et inégal. Il a eu le mérite de nous faire découvrir New World, un premier jeu ambitieux d’Amazon… le partenaire de l’événement.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Xbox a indiscutablement tiré son épingle du jeu avec une conférence rythmée, visant autant à démontrer la puissance de son Game Pass qui va arriver partout et pour tous que sa nouvelle alliance forte avec Bethesda. On ne sait d’ailleurs trop si ce n’était pas aussi un moyen d’expliquer clairement que les prochains titres de l’éditeur américain (post-Deathloop) seraient des exclusivités Xbox ou non. Sans doute un peu…

C’est d’ailleurs lors de ce Showcase que l’on aura vu le plus de titres marquants, de la beauté visuelle du prochain Forza Horizon 5 ou étrange de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl au toujours bluffant de réalisme Microsoft’s Flight Simulator qui atterrit sur les consoles Xbox Series X|S, en passant par le loufoque « non trailer » de The Outer Worlds 2 ou la révélation enfin de Starfield, le très attendu jeu de Bethesda.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Mais cela n’a pas fait de la conférence Xbox l’événement le plus suivi de la semaine parmi les éditeurs. Le titre revient au spécialiste de la présentation en ligne, Nintendo. Son Nintendo Direct a rassemblé plus de trois millions de personnes qui ont pu assister au nouveau trailer de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the wild. Un jeu qui arrivera en 2022 et n’a toujours pas de titre officiel… pour éviter tout spoil de l’histoire, ont indiqué ses créateurs.

L’autre claque graphique de l’E3 2021 vient d’Avatar : Frontiers of Pandora, le longtemps murmuré jeu d’Ubisoft en collaboration avec Lightstorm, la maison de production de James Cameron qui sortira sa suite du film Avatar également en 2022. Si ce que l’on a vu ne s’apparente réellement pas à une longue cinématique et disposait réellement de séquences de gameplay, alors il y a de quoi nourrir quelques promesses de jeu nouvelle génération digne de son nom tellement la planète a pris vie sous nos yeux.

De la coop à gogo, mais des jeux qui arrivent aussi très vite

Si la conférence Ubisoft a été bien rodée, on en retiendra une grande tendance de l’année, le coop à 4, qui a multiplié les propositions comme les petits pains chez tous les éditeurs. Cela prendra la forme de Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, un nouveau titre de la franchise qui reprend les opérateurs de Rainbow Six Siege et leur met des aliens face à eux.

D’ici la fin de l’année et en 2022, vous avez intérêt à aimer les jeux en collaboration, en local ou en ligne, car ce fut indéniablement le modus operandi des développeurs. De The Anacrusis à Back 4 Blood en passant par Battlefield 2042, qui pourra compter jusqu’à 128 joueurs sur la map pour les dernières consoles, Redfall, la prochaine chasse aux vampires inédite de Bethesda, et Evil Dead : The Game, le plus Left4Dead du lot dans sa baston coopérative face aux zombies, il y en aura pour tous les goûts. Sans oublier évidemment Halo Infinite qui a dévoilé son mode multijoueur qui sera gratuit (pas besoin de l’abonnement Xbox Live Gold).

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le prochain jeu de 343 Industries sort enfin d’ici la fin de l’année, avec un an de retard sur sa feuille de route. C’est aussi là l’une des tendances de cet E3. Si les gros jeux se feront beaucoup attendre en 2022, nombreux sont ceux qui arrivent déjà, notamment du côté de Xbox (Age Of Empires IV, Forza Horizon 5, Twelve Minutes, The Anacrusis…). Les autres éditeurs ne sont pas en reste comme Capcom qui dégaine son Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin dès le 9 juillet, ou Bandai Namco avec le dernier volet de la trilogie The Dark Pictures Anthologye : House of Ashes qui délaisse les environnements sombres pour l’Irak en guerre de 2003 (22 octobre).

Surprise de la conférence Square Enix, Marvel’s Guardians of the Galaxy a peut-être un peu déçu en ayant tous les ingrédients du jeu en coop (on retrouve tous les héros de la saga) pour en faire finalement un jeu solo où vous n’incarnerez que le seul Star-Lord. C’est à découvrir le 26 octobre prochain.

Les jeux qui ont marqué les esprits

L’E3 2021 ne restera sans doute pas dans les mémoires pour ses conférences étincelantes, ses jeux hallucinants ou sa pléiade de stars qui défilent. Tout cela, l’industrie se le réserve sans doute pour l’an prochain et l’espoir caressé du retour à un événement physique où se côtoient développeurs, experts, analystes, journalistes et peut-être même public. Par la voix de Phil Spencer, Xbox a indiqué qu’il serait de retour. Absent de l’événement autrement que par des logos sur certains trailers, PlayStation aura sans doute alors beaucoup plus de choses à raconter tout comme Nintendo dont la possible (ou pas) future déclinaison de la Switch se fait toujours aussi discrète.

Reste que certains jeux nous ont surpris, étonnés, marqués et on a hâte de les voir de plus près sur nos consoles et PC.

The Elden Ring : le jeu dont on se souviendra

Le prochain titre de Bandai Namco, conçu par le studio FromSoftware et écrit par George R.R. Martin (Le Trône de fer), était attendu et il est venu clôturer la conférence d’ouverture de la Summer Game Fest, l’événement parallèle tenu par Geoff Keighley. Du médievalo-fantastique en multi également avec des fantômes, des dragons et des chevaux. L’esprit des Souls est bien là et on attend avec impatience le peaufinage d’ici le 21 janvier 2022. Le trailer le plus regardé de l’E3 avec plus de 10 millions de vues.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

The Legend of Zelda : Breath of the Wild : le jeu le plus décortiqué

Pas de date de sortie (2022), pas de titre, un ou plusieurs Link (avec ou sans cheveux longs). Un monde d’Hyrule reconnaissable et des châteaux dans le ciel. N’en jetez plus, certains ont passé la nuit à le décortiquer pour y entendre même la musique du premier Botw à l’envers…

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Riders Republic : le jeu boxon

Le jeu multisport été comme hiver (moto, ski, snowboard, wingsuit, vélo…) prend la direction des sites majestueux de l’Amérique du Nord et notamment de l’Ouest américain (Canyon, Yosemite, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain…) pour des exploits sportifs complètement freestyle, en solo, à 12 par équipes ou à 50 lâchés sur les pans de montagne. Démarrage le 2 septembre.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Avatar : Frontiers of Pandora : le jeu film

C’est beau, c’est sur Pandora dans des zones inconnues, mais avec tous les marqueurs du film à succès de James Cameron et des animaux en plus. Mais toujours des humains pour venir mettre la pagaille.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Starfield : le jeu dont on ne sait pas grand-chose (mais c’était pas mal)

À part savoir qu’il se passe dans l’espace par Arkane Austin, qu’il a des relents de Fallout et Prey, et une patte graphique intéressante, on ne sait pas trop de quoi va parler Starfield. Pourtant, le trailer avait l’air de regorger d’indice… on décryptera ça le 11 novembre 2022, la seule chose dont on soit sûre.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Metal Slug Tactics : le jeu rétro furieux qu’on veut

Reprise de la franchise à succès des années 1990 et modernisé, le jeu est à des années-lumière des autres jeux qui ont marqué les esprits. Mais il a ce petit grain de folie et ce côté foutoir qu’on aime aussi avec son côté run and gun en tour par tour. Attaque à la grenade ou aérienne, au char ou à pied, un jeu stratégique rétro qui donne un coup de frais quelque part.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid