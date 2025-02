L’E3 est de retour pour nous jouer un mauvais tour : ce qu’il faut savoir sur l’iicon

L’ESA, le lobby du jeu vidéo américain, revient à la charge après la disparition de son salon de l’E3, avec une nouvelle proposition nommée iicon.

Sarah Bond lors de la conférence Xbox de 2021 // Source : Microsoft

Pendant des dizaines d’années, le calendrier de l’industrie du jeu vidéo a été marqué par l’E3 au début du mois de juin. Ce salon organisé aux États-Unis par l’ESA permettait aux grands éditeurs et constructeurs de présenter leurs jeux et leurs consoles.

L’arrivée du format « Nintendo Direct » sans avoir besoin de dépenser des millions de dollars dans un stand et une conférence, de plateforme de diffusion en direct comme Twitch et YouTube, puis la crise du Covid ont eu raison définitivement de l’E3.

Après plusieurs mois de travail, l’ESA prépare le retour d’un grand événement sur le devant de la scène avec un nouveau projet : iicon.

L’Interactive Innovation Conference

L’ESA ne vise plus la période du début du mois de juin, que Geoff Keighley a réussi à s’approprier avec le Summer Game Fest, mais plutôt un événement à la fin du mois d’avril : du 27 au 30 avril 2026 à Las Vegas.

Le lobby américain du jeu vidéo quitte donc le Convention Center de Los Angeles, qui accueillait l’E3, au profit du Fontainbleau Resort de Las Vegas, la ville du CES.

L’ESA semble surtout avoir réussi à convaincre celles et ceux qui avaient déserté son salon au cours des dernières années : Nintendo et Sony PlayStation. La présence du premier a beaucoup de sens : on sera au mois d’avril 2026 en plein dans la période de lancement de la Nintendo Switch 2.

D’autres géants du secteur ont déjà signé pour l’événement : Amazon Games, Disney, EA, Epic Games, Microsoft, ou encore Take Two, Ubisoft et Square Enix.

Parmi les absents notables, on peut compter Valve, Capcom, Bandai Namco et les géants chinois comme Netease ou Tencent.

Promettre le changement

Les participants de l’événement sont appelés des « changemakers » par l’organisation, un terme issus du vocabulaire de l’entreprise que l’on pourrait volontairement traduire par l’anglicisme « disrupteurs » pour garder le ton très startup nation.

Le coeur de l’événement est présenté comme une série de table ronde et de conférence organisé par des grands cadres de l’industrie.

L’iicon veut aussi viser au delà des frontières de l’E3 et évoque l’industrie du cinéma, de la télévision ou de la musique. Pensez évidemment à des annonces Funkopop et autre MCU très « pop culture » / Micromania Zinc.

Pour la création de cet événement, l’ESA est allé interroger Strauss Zelnick, CEO de Take Two, Cristophe Hartmann, Vice Président chez Amazon, ou encore Sarah Bond, la présidente de Xbox.

Autant dire que la place laissée aux indépendants, aux artistes et aux travailleurs de l’industrie promet d’être très limité.