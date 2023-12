L’E3 est mort : le jeu vidéo perd définitivement son plus gros salon

Le jeu vidéo perd l'un de ses événements historiques. L'E3 n'aura jamais survécu à la pandémie, mais aussi aux transformations du jeu vidéo.

Il marquait la vie de tous les joueurs chaque année au mois de juin. L’Electronic Entertainment Expo, l’E3, connut pendant longtemps comment le salon le plus important du jeu vidéo dans le monde n’ouvrira plus jamais ses portes. L’ESA, l’organisme qui se chargeait de l’organisation du salon chaque année, a confirmé que l’événement ne reviendrait pas au Washington Post.

Un salon historique du jeu vidéo

L’E3 était un salon très important dans l’écosystème jeu vidéo. Historiquement, c’est lors de cet événement au début du mois de juin où l’on a pu découvrir de futur grand succès de l’industrie comme la Nintendo Revolution, devenue la Wii lors de son lancement, mais aussi de sacrés échecs, comme la présentation de la Wii U du constructeur.

Le salon a aussi fait et défait des réputations. On peut se souvenir de la célèbre conférence de Konami de 2010, les conférences ratées de Sony pour la présentation de la PS3 en 2005 et 2006, ou encore le très mauvais lancement de la Xbox One pour ce qui est de Microsoft. On se souvient facilement des mauvais moments, mais l’E3 c’était aussi de grands moments comme la présentation de Final Fantasy VII Remake chez Sony devant une salle en feu, celle de Metal Gear Solid 2 par Hideo Kojima ou le teaser de The Legend of Zelda: Twilight Princess par Nintendo en 2004.

Toutefois, il ne faudrait pas se méprendre en ne pensant qu’aux conférences des éditeurs et constructeurs en pendant à l’E3. Le salon était avant tout un salon professionnel où les journalistes pouvaient essayer en avant-première des jeux toujours en développement. C’était aussi et surtout un lieu de rencontre pour le secteur, un moyen pour des développeurs indépendants de rencontrer un futur éditeur ou de se créer un réseau. Ce sont aussi ces moments qui disparaissent avec la mort de l’E3.

Le jeu vidéo a évolué au-delà de l’E3

La disparition de l’E3 a été provoquée par la pandémie de Covid qui a conduit à l’annulation de nombreux événements publics en 2020, mais si le salon n’a jamais réussi à faire son retour, il faut s’interroger sur les raisons. Elles sont plus profondes et précèdent la pandémie. Comme le rappelle le Washington Post, Sony avait abandonné le salon dès 2018.

En 2023, il apparait clair que les gros acteurs de l’industrie ne souhaitent plus investir des millions de dollars dans une présence sur un salon alors qu’ils peuvent se contenter d’une présentation sur Twitch accompagné d’une campagne marketing mieux ciblé.

Il y avait de moins en moins de raisons pour les éditeurs, mais aussi les journalistes, de financer un voyage pour couvrir l’E3. Aujourd’hui, l’actualité du jeu vidéo est permanente et ne résume plus vraiment à quelques moments forts au mois de juin. Tout récemment, les Game Awards ont encore permis de découvrir nombre de nouveaux jeux à venir en 2024 et 2025.

On peut toujours s’attendre à découvrir en juin des événements dédiés au jeu vidéo, comme la conférence du groupe Xbox Bethesda Activision Blizzard, ou la conférence Summer Game Fest de Geoff Keighley, mais ce seront désormais de simples événements à suivre en ligne. La connexion entre professionnels, les interviews de développeurs ou les contrats d’édition seront à faire en d’autres lieux comme la Game Developer Conference ou la Gamescom.