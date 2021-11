L’enceinte connectée Xiaomi Mi Smart Speaker est à moitié prix pour le Black Friday

Xiaomi a sorti cette année sa première enceinte connectée, la Mi Smart Speaker. Lancée initialement à un très bon prix, elle devient encore plus intéressante pour le Black Friday puisqu'elle chute à 27,99 euros au lieu de 59,99 euros chez Rue du Commerce.

Xiaomi a investi le marché des enceintes connectées en janvier dernier avec la sortie de sa Mi Smart Speaker, qui embarque Google Assistant. Et conformément à la politique de la marque chinoise, ce produit a été lancé à bon prix pour concurrencer les mastodontes que sont Google, Apple et Amazon. L’heure du Black Friday a enfin sonné, et pour l’occasion, son prix vient de chuter de moitié.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Mi Smart Speaker

Une enceinte imposante

Avec Google Assistant

Un puissant haut-parleur de 12 W

Compatible DTS

Auparavant proposée à 59,99 euros, l’enceinte Xiaomi Mi Smart Speaker est désormais disponible à 27,99 euros chez Rue du Commerce. Elle est également affichée à 28,98 euros chez Electro Dépôt.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi Smart Speaker. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une enceinte imposante, mais qui se fond facilement

On ne peut pas dire que l’enceinte connectée Xiaomi Mi Smart Speaker, qui mesure 10 cm de hauteur et 15 cm de largeur, se démarque par sa discrétion. Son format est imposant, mais grâce à son revêtement métallique blanc plutôt minimaliste, elle parviendra tout de même à se fondre dans votre décoration d’intérieur. En plus, sa solidité lui servira aussi à éviter les vibrations que peut susciter le plastique lorsque le volume est poussé à son maximum.

Un puissant haut-parleur

Dans les entrailles de la bête, on trouve un haut-parleur de 12 W, qui délivre une puissance sonore estimée jusqu’à 75 dB selon Xiaomi. L’enceinte prend également en charge le format DTS pour un son plus clair et fond. Et si vous souhaitez profiter d’un son stéréo encore plus efficace, il sera toujours possible de jumeler deux enceintes. La Mi Smart Speaker est par ailleurs dotée d’un microphone grâce auquel vous pourrez effectuer toutes sortes de requêtes vocales.

En effet, l’enceinte s’accompagne de Google Assistant, intégré nativement. Un anneau lumineux, comme celui que l’on peut trouver sur les enceintes Echo, s’activera dès que l’enceinte devra exécuter une tâche. L’appareil pourra aussi contrôler vos objets connectés, en plus de lancer un morceau en particulier via les différentes plateformes de streaming ou bien de programmer des alarmes.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures enceintes connectées en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant !

Le Black Friday vient d’officiellement commencer en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.