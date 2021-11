Sorti récemment, le nouvel iPad Mini est déjà moins cher pour le Black Friday

L'iPad mini de 2021 correspond à la sixième génération de la gamme. Un nouveau modèle qui se sépare du Touch-ID pour ressembler à l'iPad Air de 2020, mais en plus petit et avec un prix plus contenu. D'ailleurs, grâce au Black Friday son prix devient plus accessible en passant de 559 euros à 489 euros pour sa version 64 Go et Wi-Fi.

En 2021, l’iPad Mini a fait peau neuve. Il aura fallu attendre deux ans pour que la firme de Cupertino renouvelle sa tablette au format compact. Elle a le droit un nouveau design, une puce plus puissante que l’on peut retrouver sur les nouveaux iPhone 13. Si son prix est assez élevé et peut être un frein à l’achat, aujourd’hui il est possible de l’obtenir à un prix plus accessible en ce jour de Black Friday. En effet, proposé à 559 euros à sa sortie elle coûte aujourd’hui moins de 500 euros et bénéficie d’une remise immédiate de 70 euros.

L’essentiel à retenir de l’iPad Mini

Un nouveau design avec un format très compact

La nouvelle puce A15 Bionic

Un port USB-C intégré

La recharge (très) rapide couplée à une bonne autonomie

Annoncé au prix de 559 euros, l’iPad Mini de 6e génération (64 Go + Wi-Fi) est proposé en promotion à 489,99 euros sur le site eBay. Cela revient à faire 70 euros d’économie sur la petite tablette d’Apple.

Sachez qu’il s’agit d’un vendeur pro en provenance de Suisse et que la tablette sera livrée entre le 7 et 15 décembre 2021.

Vous pouvez retrouver l’iPad 2020 qui s’affiche aujourd’hui à moins de 300 euros pour la période du Black Friday sur le site de la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la iPad Mini 6 (2021). Le tableau se met à jour automatiquement.

Un iPad Air en version Mini

Le nouvel iPad mini s’accorde une belle mise à niveau à commencer par son design qui est le grand changement pour cet iPad Mini de sixième génération. On retrouve le même design carré que l’iPad Air ou les iPad Pro, avec des bords droits et des angles arrondis. La version Mini est bien finie et dispose d’un design élégant comme sur ses aînés avec son châssis en aluminium brossé. Cet iPad s’équipe désormais d’un écran Liquid Retina (LCD) de 8,3 pouces, qui occupe la quasi-totalité de la surface (77 %) et donne une impression d’immersion plus importante par rapport à l’iPad mini 5. Si la nouvelle version de l’iPad Mini vient alléger les bordures en se débarrassant de Touch-ID sur la face avant, elles restent assez imposantes. Elle reste agréable en main de par son format riquiqui, et offre une expérience fluide au quotidien même si on retrouve un taux de rafraîchissement de 60Hz.

Parfaite pour regarder du contenu, elle est aussi compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, de quoi ravir les créatifs. Pour le déverrouillage, pas de FaceID, l’iPad Mini propose un bouton Touch ID qui se situe cette fois-ci sur la tranche, pour plus d’ergonomie. De plus, vous pourrez profiter d’un son en stéréo grâce à ses deux haut-parleurs, pour une meilleure immersion. Concernant la partie photo, on retrouve à l’arrière comme à l’avant une caméra de 12 mégapixels. Mais celle à l’avant a la particularité d’être ultra grand-angle, très utile pour des selfies de groupe, et de proposer la fonctionnalité Center Stage pour toujours vous centrer au milieu de l’écran lors d’un appel vidéo.

Une tablette Mini aussi puissante que l’iPhone 13

Pour fonctionner efficacement, Apple ne fait pas de concession pour sa mini tablette et promet beaucoup plus de puissance qu’auparavant. En effet, l’iPad Mini est animée par la puce A15 Bionic surpassant ainsi l’iPad Air et rivalisant avec les iPhone 13 qui en sont également équipés (CPU 6 cœurs, GPU 5 cœurs, Neural Engine 16 cœurs). L’entreprise californienne affirme que la nouvelle version de l’iPad Mini bénéficierait d’un gain de 40 % pour le CPU et 80 % pour le GPU par rapport au modèle précédent. Avec son petit gabarit, la tablette d’Apple propose une configuration musclée capable de lancer toutes les applications de l’App Store dans d’excellentes conditions. Que ce soit pour jouer à des jeux 3D ou de la retouche photo, du multitâche, la tablette est réactive, performante et fluide, et ce, sans ralentissement. De plus cette tablette profite de la nouvelle mise à jour iPadOS 15. L’interface est intuitive, facile à prendre en main et fluide dans la navigation. Les lancements sont rapides et tout est évidemment parfaitement taillé pour un écran plus petit qu’un iPad habituel.

Enfin, la firme Cupertino annonce une autonomie d’une journée pleine. Lors de notre test elle a tenu 10 heures en alternant la navigation sur Internet, le visionnage de vidéos, lecture et envoi de mails, jeux mobiles, etc.Pour une utilisation classique et modérée, la tablette pourra tenir près de deux jours, selon notre test. Si les iPhone sont toujours dotés d’un port Lightning, on retrouve sur l’iPad Mini un port USB-C. Cela permettra de charger l’appareil plus rapidement jusqu’à 20 W, mais surtout d’obtenir des transferts de données 10 fois plus rapides. Car oui, la charge est lente, il faudra compter 1 h 45 pour recharger de 0 à 100 % l’appareil. À noter que la tablette est compatible Wi-Fi 6.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’iPad Mini 6 (2021) d’Apple.

