Parfait sur votre bureau, ce chargeur sans fil Stand Samsung est à seulement 9,99 euros

Si vous êtes à la recherche d’un chargeur à induction sans pour autant y mettre le prix fort, le chargeur sans fil Stand de chez Samsung est sans doute celui qu'il vous faut puisqu'il est possible de l'obtenir à moins de 10 euros grâce à une remise. couplée à une ODR.

Longtemps considérée comme gadget, la charge sans fil à induction a lentement, mais surement, fait son trou grâce au développement du standard Qi. Cette technologie est d’ailleurs de plus en plus répandue, de nombreux appareils sont compatibles avec la charge à induction, que ce soit les smartphones, les montres connectées ou même les écouteurs sans fil. Il existe un bon nombre de chargeurs sans-fil pratique et rapide, et il y en a un qui a retenu notre intention aujourd’hui, c’est celui de Samsung qui devient plus abordable grâce à cette remise de 80 %, en cumulant remise et ODR.

Ce chargeur Samsung propose

Un design élégant et discret

La compatibilité avec tous les appareils Qi

Et une charge qui peut atteindre jusqu’à 9 W

Au lieu d’un prix barré à 49,99 euros, le chargeur à induction Stand Samsung est désormais affiché à 29,99 euros, mais grâce à une ODR (valable jusqu’au 15 janvier 2022) d’une valeur de 20 euros, il chute à 9,99 euros seulement. Vous faites donc une économie totale de 40 euros.

Un chargeur élégant et efficace

Pour sa station de recharge, Samsung propose un look sans paillette. On a le droit à un design sobre, élégant, mais surtout discret et compact pour vous permettre de le poser où vous voulez, que ce soit sur un bureau ou sur votre table de chevet. Petite fonctionnalité pratique, le chargeur indique via une LED latérale dédiée si l’appareil est complètement chargé et sera tamisé une fois la nuit tombée pour ne pas perturber le sommeil.

Avec la charge à induction, il suffit de poser votre smartphone compatible sur son socle pour le mettre en charge. En position mode portrait ou mode paysage, vous pouvez toujours accéder à votre téléphone pour continuer à en profiter tout en rechargeant sa batterie. De ce fait, vous pouvez continuer à consulter vos notifications, ou même regarder des vidéos.

Idéal pour les appareils Samsung

Le Stand est un chargeur sans fil certifié Qi, ce qui veut dire qu’il peut recharger tous les appareils compatibles jusqu’à 5 W. En effet c’est peu, mais Samsung préfère privilégier ses appareils grâce au protocole propriétaire Fast Charge qui permet, par exemple, à un Samsung Galaxy S21 de se recharger plus rapidement que les autres, car la puissance monte cette fois-ci jusqu’à 9 W. Cela fonctionne aussi pour votre Galaxy Watch ou vos Galaxy Buds.

