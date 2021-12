Plus de 250 € de réduction pour la Samsung Galaxy Tab S7+ avec son clavier

La tablette premium Samsung Galaxy Tab S7+ peut très bien fonctionner seule, mais lorsqu'elle s'accompagne de son clavier, son utilisation devient encore plus agréable. Et cela tombe bien puisque le pack réunissant la Galaxy Tab S7+ (version Wi-Fi + 256 Go) et son Book Cover Keyboard est moins cher en ce moment : il est vendu à 999 euros au lieu de 1 258,99 euros chez Boulanger.

Sur le plan des tablettes, Samsung est sans conteste un concurrent sérieux pour les modèles signés Apple. La marque coréenne propose en effet des références puissantes, et affiche des prix plus contenus que sa rivale, comme c’est le cas avec la Galaxy Tab S7+, dotée d’une puce puissante et d’un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz. En ce moment, celle-ci est incluse dans un pack avec un clavier qui fait aussi office de protection, pour un prix qui diminue de 20%.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Tab S7+

Un écran AMOLED de 12,4 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 865+

La charge rapide

Au lieu de 1 258,99 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S7+ (Wi-Fi + 256 Go) et son Book Cover Keyboard sont désormais proposés à 999 euros chez Boulanger.

Une tablette premium dotée d’un bel écran

La tablette Samsung Galaxy Tab S7+ a été lancée au même moment que la S7 classique, et elle est sans conteste la plus haut de gamme des deux. D’abord, la S7+ intègre un écran de 12,4 pouces, qui dispose de la technologie AMOLED, contrairement à la S7 qui se contente d’une dalle LCD. Elle propose par ailleurs le HDR10+, et cette dalle sera, cette fois-ci comme la S7, rafraîchie à 120 Hz pour assurer une excellente fluidité.

Outre cette belle qualité d’image que la S7+ nous promet, le son ne sera pas non plus en reste, avec quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Même si ces derniers seront forcément moins performants que ceux de l’iPad Pro, leur qualité restera suffisante pour des films, séries et visioconférences.

Une fiche technique puissante

À l’intérieur de l’appareil, on retrouvera une puce Snapdragon 865+ épaulée par 6 Go de mémoire vive et un stockage de 256 Go, extensible via microSD jusqu’à 1 To. La tablette mise aussi sur le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Avec une telle configuration, cette rivale de l’iPad Pro d’Apple pourra tout à fait être utilisée dans le cadre professionnel ou créatif, d’autant plus que le S Pen, dont la précision n’est plus à démontrer, sera de la partie. Et pour les tâches de bureautique, sa protection Book Cover Keyboard sera tout à fait adaptée grâce à son clavier intégré.

Pour prendre quelques clichés, on pourra compter sur un capteur avant de 8 mégapixels et de deux capteurs situés à l’arrière : un principal de 13 mégapixels, et un ultra grand-angle de 5 mégapixels. Un module plutôt polyvalent par rapport à ce que peuvent offrir les autres modèles de la marque coréenne, avec des clichés capturés plutôt détaillés

Enfin, on pourra profiter d’une autonomie supérieure à celle proposée par la S7 classique grâce à une batterie de 10 090 mAh, compatible avec la charge rapide. Vous gagnerez ainsi 10 heures d’utilisation en seulement 10 minutes. Une possibilité bien appréciable puisque cette tablette a tendance à se vider plutôt rapidement.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7+.

