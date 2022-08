Samsung : tout savoir sur son kit de réparation officiel tout juste lancé

Samsung rend officiellement disponible son kit de réparation officiel pour le moment réservé aux Galaxy S20, Galaxy S21 et Galaxy Tab 7 Plus. Aussi, seuls les États-Unis semblent dans un premier temps concernés. Mais cela donne un premier aperçu de ce à quoi l’on pourrait s’attendre en France.

Au cours de sa vie, un téléphone est amené à traverser de rudes épreuves, où chutes et autres chocs rythment son quotidien. Casser son écran ou encore la façade arrière est un événement relativement courant et parfois enquiquinant pour l’expérience utilisateur ou l’aspect purement visuel du produit.

Dans ce cas, plusieurs solutions existent : se rendre dans une boutique physique, passer par un service en ligne de réparation, faire appel à un réparateur à domicile, utiliser le SAV du constructeur ou encore réparer soi-même son mobile. Cette dernière option est bien souvent risquée au regard des difficultés inhérentes à la manœuvre.

Trois composants à remplacer

Pour autant, certains constructeurs proposent leur propre kit de réparation. En avril, Apple a présenté son programme Self Service Repair, bien que très encombrant pour remplacer une batterie de 30 grammes. Cette fois-ci, et comme attendu, c’est au tour de Samsung de s’y mettre avec un tout nouveau kit lancé le 2 août, annonce la marque coréenne dans un communiqué de presse.

Ce programme d’autoréparation se concentre sur trois produits phares de la gamme : les Galaxy S20 (Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra), les Galaxy S21 (Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra) et la Galaxy Tab 7 Plus. Pour l’occasion, le géant asiatique s’est associé à l’incontournable plateforme iFixit.

Les utilisateurs sont ainsi en mesure d’acheter des pièces d’origine et des outils de réparation directement depuis iFixt, mais aussi Samsung 837 (un magasin spécialisé new-yorkais) et les points de vente Samsung. Pour le moment, ce projet semble se cantonner aux États-Unis. Samsung ne mentionne aucunement l’Europe ou d’autres régions du monde dans son communiqué.

Au total, trois types de composants peuvent être remplacés : l’écran et la batterie – visiblement indissociables –, le port de charge et le verre de la face arrière, pour des prix respectifs de 167,99 dollars pour les premiers et de 66,99 dollars pour les deux derniers. Il est ensuite possible de suivre des guides instructifs mis gratuitement à disposition.

Gare à la galère

Il convient cependant de rappeler que les Galaxy S21, par exemple, ne sont pas les plus réputés en matière de réparation maison. Le S21 Ultra avait notamment reçu la note de 3/10 par iFixit, un score situé aux antipodes de l’indice de réparabilité français qui lui avait attribué la note de 8,2/10.

L’usage massif de colle pour maintenir la batterie en place, mais aussi l’écran et le panneau arrière n’avaient pas plaidé en la faveur du Galaxy S21 Ultra. Les câbles souvent non modulaires des composants avaient aussi fait mauvaise impression. Le Galaxy S21, lui, faisait légèrement mieux avec un 4/10, sans non plus être un exemple en la matière.

Dans tous les cas, cela nous donne une première idée du kit de réparation Samsung réservé aux Galaxy S20, Galaxy S21 et Galaxy Tab 7 Plus. Nous avons contacté la marque pour en savoir plus sur un potentiel lancement européen.

