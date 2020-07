Écran cassé, batterie usée… comment faire réparer son smartphone ?

Votre smartphone vient de tomber dans l'eau, côté écran sur du carrelage, la batterie ne fonctionne plus ? Voici les solutions !

Le smartphone est bien plus qu’un téléphone, il est le centre névralgique de notre vie numérique et physique. Des réseaux sociaux, à votre banque, en passant par votre billet de tramway, tout passe par ce bijou de technologies, qui se révèlent bien vite très fragiles. Que faire si l’écran de votre smartphone est cassé ou quand votre mobile ne répond plus ? Pas de panique, nous allons vous expliquer comment réparer au mieux et au plus vite votre mobile.

À qui m’adresser en cas de panne ou d’écran cassé ?

Si la panne est indépendante de votre usage, alors contactez simplement votre revendeur qui doit prendre en charge votre mobile. Il y est obligé par la loi, donc n’hésitez pas à lui rappeler s’il vous demande par exemple de contacter vous-même le constructeur.

Dans le cas d’un accident d’usage, la garantie ne fonctionne pas et vous avez alors plusieurs possibilités.

Une boutique de réparation

Un service en ligne de réparation

Les réparations à domicile

Réparer vous-même votre mobile

Le SAV constructeur

Maintenant que les bases sont posées, entrons dans les détails.

Les boutiques et corners de réparation de smartphones

Des chaînes spécialisées dans la réparation de smartphone pullulent sur le territoire. Il peut s’agir de chaînes de boutiques, comme de corners installés au sein de grande surface, de centres commerciaux. WeFix en est un exemple. Cette filiale de la Fnac permet une estimation des réparations en lignes, avant de vous déplacer dans l’un de ses 100 points de vente.

Pionnier du secteur, SAVE fait de même, avec une estimation en amont pour chaque modèle de smartphone et une localisation des 180 points services de la société. En bonus, dans certains cas il est possible de se faire prêter un mobile, si la réparation est longue. Mais dans la majorité des cas, elle se fera sur place et vous repartirez avec votre mobile.

Autre possibilité, vous rendre dans l’un des centres de réparation de smartphone indépendants qui pullulent en centre-ville. Ils travaillent en général avec des pièces constructeur et peuvent réparer immédiatement votre téléphone dans la grande majorité des situations. La qualité de service peut-être inégale comme les tarifs, n’hésitez pas à en visiter plusieurs avant de vous décider. Voire de consulter les avis sur internet pour éviter ceux qui affichent des problèmes récurrents.

En France, Apple autorise désormais des boutiques à faire réparer un iPhone de manière sécurisée https://t.co/yi0VxiJzPx pic.twitter.com/7LFGbldzwF — Numerama (@Numerama) July 8, 2020

Les sites de réparation de smartphones

Ce sont les équivalents web des boutiques physiques. Le fonctionnement est assez proche, un devis gratuit vous est établi après avoir choisi dans une liste de réparations possibles pour votre modèle de mobile. Par exemple changer la batterie, l’écran ou le dos en verre, le tarif est alors fixe et clairement indiqué. Certains sites vous éditent un bon de transport et chez d’autres vous devrez envoyer le produit à vos frais.

La réparation se fait entre 2 à 8 jours ouvrés en moyenne et dans le prix payé est inclus le retour. Certains sites disposent également d’une chaîne de boutique physique qui permet en général une réparation plus rapide comme Restorephone. Toutefois, en plus de la longueur d’une réparation, vous n’aurez pas d’interlocuteur physique face à vous.

Réparer son smartphone seul

Plutôt que de passer par un intermédiaire, pourquoi ne pas réparer vous-même votre téléphone cassé ? A priori, il suffit d’avoir quelques connaissances techniques, des pièces détachées et les bons outils. C’est oublier que les smartphones sont des produits complexes et fragiles. Trouver des pièces détachées n’est pas compliqué, elles pullulent sur Amazon. Il suffit ensuite d’aller sur YouTube pour apprendre comment effectuer la réparation.

Toutefois, mieux vaut acheter des pièces détachées « constructeur » dans la mesure du possible, au risque d’avoir des performances dégradées. Changer la caméra arrière de votre Galaxy S20 par autre chose qu’une pièce d’origine, c’est simplement prendre le risque de perdre toutes les compétences photographiques de votre mobile.

Si vous avez des doutes la qualité des pièces, orientez-vous vers un site de référence comme iFixit dont la réputation n’est plus à faire. Vous y trouverez des pièces détachées constructeurs, des kits d’outils et surtout des didacticiels réalisés par les équipes du site. Attention, si vous n’êtes pas anglophone et que vous doutez de la traduction automatique de YouTube, vous pouvez également vous orienter vers SOSAV. Il propose les mêmes services que iFixit avec des didacticiels intégralement en français.

Un réparateur à la maison

Des sites se sont spécialisés dans la réparation de smartphone à domicile. Ainsi, Captain Repair permet de réaliser un devis de réparation en ligne et de déterminer un rendez-vous avec un réparateur professionnel qui se déplacera jusqu’à vous. Cela peut être à votre domicile, dans un café, au bureau, bref tout lieu où vous vous trouvez et qui dispose d’une table et de lumière.

Votre revendeur physique et internet

Si la panne semble rentrer dans le cadre de la garantie vendeur et constructeur, vous devrez déposer le produit dans la boutique où vous avez acheté le téléphone. Dans le cadre d’un site internet, vous passerez par un service de livraison. Le site de e-commerce vous éditera un bon généralement gratuit. Si la réparation n’entre pas dans la garantie, comme un écran cassé. Le Service après-vente doit vous en informer et vous proposer un devis gratuit avant chaque réparation.

Si vous l’acceptez, le produit sera réparé et renvoyé, dans le cas contraire il vous est juste restitué. Certains revendeurs proposent des services dédiés aux mobiles comme Auchan Services. Ils s’engagent alors à réparer votre téléphone, après devis gratuit, sur place et dans les 30 minutes si la réparation demandée le permet.

Pour aller plus loin

La prévention reste la meilleure des assurances ?

Oui, surtout avec votre smartphone ! Ne négligez pas une bonne coque de protection. Si vous êtes adeptes des activités extérieures ou en pleine nature, optez pour une coque renforcée et si possible totalement étanche. Vous perdrez en finesse, en design, mais aurez l’esprit bien plus tranquille. Enfin, les films protecteurs dédiés aux écrans, comme le proposent par exemple Belkin, Rhinoshield ou encore Forceglass, sont un ajout quasi obligatoire. En effet, ils ne vont pas seulement éviter les rayures, ils limitent les chances d’écran cassé quand votre mobile tombe à plat. Pour encore plus de résistance, optez pour le verre trempé.

À quoi sert la garantie de mon téléphone ?

Votre garantie constructeur assure les réparations en cas de pannes qui ne sont pas de votre fait. Dans le cas d’un accident, comme le classique smartphone dans la cuvette des toilettes, l’écran qui tombe à plat sur du carrelage ou la coque enfoncée suite un à choc, les réparations sont à votre charge. À moins d’avoir opté pour une assurance ou une garantie étendue chez votre revendeur. N’hésitez pas à lire l’ensemble des conditions pour savoir si elles prennent en charge les accidents de la vie.

Est-il rentable de faire réparer son smartphone ?

Dans certains cas, réparer son smartphone peut être prohibitif. En fonction des choix de conceptions d’un smartphone, de la facilité qu’il y a à se procurer les pièces détachées, une réparation peut atteindre des tarifs stratosphériques. Quand il faut débourser 450 euros pour changer l’écran d’un smartphone à 500 euros, la question de l’intérêt économique se pose. Dans tous les cas, si vous vous résignez à ne pas effectuer de réparation, ne jetez pas votre mobile. Placez-le dans un point de récupération, il sera alors recyclé, c’est toujours ça de pris pour la planète.

Combien de temps avant de récupérer mon téléphone ?

Tout dépend de l’importance de la réparation. Dans une boutique spécialisée, l’opération peut se faire immédiatement après le dépôt du produit. Comptez en moyenne 30 minutes pour changer un écran ou le module caméra. Si vous passez par un centre de SAV, comptez en général 7 jours ouvrés et si vous utilisez les services d’un site internet, il faut rajouter les délais de livraison.