Galaxy S21 : iFixit montre les limites de l’indice de réparabilité

iFixit a livré sa note de réparabilité pour le Samsung Galaxy S21 et elle n'a rien à voir avec celle que s'octroie le constructeur lui-même...

Le Samsung Galaxy S21 est-il facile à réparer ? C’est apparemment un point qui se discute, les avis divergeant selon les personnes interrogées.

iFixit démonte le Samsung Galaxy S21

Le célèbre spécialiste de la réparation, iFixit, a pris le temps de démonter le nouveau porte-étendard coréen afin de lire dans ses entrailles tel un oracle prédisant ce qu’il arrivera à votre téléphone si jamais vous le laissez tomber par terre une fois de trop. Dans l’ensemble, le Galaxy S21 gagne en réparabilité et il obtient donc une note plus élevée d’un point que la génération précédente : 4/10 contre 3/10.

Selon iFixit, le dos en plastique facilite la réparation (moins de risques de casse), tandis que l’utilisation de vis Philips dans la totalité du téléphone réduit le nombre d’outils à posséder pour réparer le téléphone. En outre, de nombreux éléments sont modulaires, facilitant la réparation d’un point en particulier.

Néanmoins, les deux réparations les plus courantes, à savoir le remplacement de l’écran et de la batterie, sont jugées « inutilement compliquées ». Par exemple, simplement retirer la vitre sur votre écran a de (très) grandes chances d’endommager la dalle OLED. Si vous cassez cette vitre, c’est donc tout l’écran qu’il faudra certainement changer. La batterie est quant à elle bien enfouie sous plusieurs câbles de connexion et comme toujours très bien collée au châssis.

Pour Samsung, le Galaxy S21 est simple à réparer

Mais intéressons-nous à l’indice de réparabilité récemment mis en place en France et obligatoire pour les nouveaux smartphones. Cette note est attribuée par les constructeurs eux-mêmes en fonction d’un barème mis en place par le gouvernement selon le nombre d’outils nécessaires, la disponibilité des pièces ou encore le nombre d’étapes pour accéder à certains éléments.

En se basant sur ces tableaux, Samsung a donc attribué au Galaxy S21 un indice de réparabilité de 8,2/10, soit un écart de 4,2 points par rapport à la note attribuée par iFixit.

À titre de comparaison, Fairphone se targue d’obtenir un indice de réparabilité de 8,7/10 sur son Fairphone 3+, alors que celui-ci est vendu avec tournevis, pensé pour des réparations faciles à mettre en œuvre et a obtenu la note de 10/10 sur iFixit.

Le problème de l’indice officiel mis en lumière

Cette différence notable met en lumière l’un des principaux problèmes de l’indice de réparabilité mis en place par le gouvernement. Celui-ci note avant tout la possibilité de faire réparer son smartphone par un distributeur ou un producteur, ainsi que la disponibilité des pièces, mais l’accès à ces éléments par le consommateur ne représente qu’une petite partie de la notation. Par ailleurs, la difficulté de réparation n’est pas prise en compte non plus.

Comprenez par là qu’un appareil obtenant un bon indice de réparabilité ne sera pas forcément facile à réparer par vous-mêmes, vous obligeant à vous tourner vers les canaux de distribution officielle, facturant généralement au prix fort le moindre changement d’écran ou de batterie (comptez 259 à 289 euros pour réparer l’écran d’un Galaxy S20, S21+ ou S20 Ultra, quand bien même ce ne serait que la vitre qui serait brisée).

On peut donc en déduire qu’il est bien possible de réparer le Galaxy S21, mais est-ce que cela va réellement prolonger sa durabilité et son cycle de vie, permettant ainsi de réduire le renouvellement des clients ? Rien n’est moins sûr.