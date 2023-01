Près de 210 euros de remise pour l’indémodable Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Lancée fin 2020 avec sa petite sœur la Galaxy Tab S7, la Samsung Galaxy Tab S7 Plus reste encore aujourd'hui l'une des meilleures tablettes Android haut de gamme. Pour les soldes, la version 6 + 128 Go est en promotion sur Cdiscount, 549,99 euros au lieu de 759 euros.

La Samsung Galaxy Tab S7 Plus a tous les atouts d’une très bonne tablette Android : écran AMOLED à 120 Hz, design élégant, processeur costaud, charge rapide, compatibilité avec le stylet S Pen… La Galaxy Tab S7 Plus avait d’ailleurs récolté un joli 8/10 sur Frandroid.

En cette période de soldes, vous aurez la version 6 + 128 Go 27% moins chère chez Cdiscount.

Qu’attendre de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus ?

Une dalle Super AMOLED de 2 800 x 1 752 pixels ;

Un taux de rafraichissement à 120 Hz ;

Le processeur Snapdragon 865+ ;

Un design soigné et dans l’air du temps.

Au lieu de 759 euros habituellement, la Samsung Galaxy Tab S7 Plus (6 + 128 Go) est maintenant disponible en promotion à 549,99 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Tab S7 Plus au meilleur prix ?

Un design épuré et un écran sublime

Voulant en faire une référence, Samsung a bien soigné le design de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Contrairement à la concurrence, le constructeur a opté pour un format 16:10 pour ce modèle. La tablette affiche un design compact avec des bords plutôt droits et des angles arrondis. C’est au dos que se loge le S Pen (fourni). La finition en aluminium apporte robustesse et élégance à l’ensemble.

L’écran de 12,4 pouces est magnifié par une dalle Super AMOLED HDR10+. La fluidité est au rendez-vous puisque l’écran de cette Galaxy Tab S7 Plus a un taux de rafraichissement à 120 Hz. On a une définition de l’ordre de 2 800 x 1 752 pixels pour une densité de 266 ppp. De quoi profiter de vos séries et chaînes YouTube préférées.

Des caractéristiques toujours solides

Si Samsung n’a pas fait de concession sur le design, la fiche technique est toute aussi impressionnante. La Samsung Galaxy Tab S7 Plus est équipée du puissant Soc Qualcomm Snapdragon 865+. Pour soutenir le processeur, le géant coréen a choisi 6 Go de RAM et un stockage UFS 3.0 de 128 Go. D’ailleurs, ce dernier est extensible jusqu’à 1 To via un microSD. Ces caractéristiques arriveront à bout de toutes vos sollicitations, dont les jeux gourmands en ressources.

Le volet audio est confié à AKG. Les quatre haut-parleurs de la tablette délivrent un son riche, puissant et immersif. Un microphone est aussi de la partie, utile pour les appels vidéo. À ce propos, le capteur frontal est de 8 Mpx. Enfin, Cette tablette dispose d’une batterie de 10 900 mAh. Samsung annonce plus d’une journée en lecture vidéo non stop, huit heures pour un usage classique et plus de neuf jours en veille.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Samsung Galaxy Tab S7 Plus.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.