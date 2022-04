Samsung déploie One UI 4.1 sur de nouveaux Galaxy

Figurant parmi les bons élèves en termes de suivi logiciel, Samsung dispense la dernière version de One UI à une nouvelle fournée d’appareils éligibles à ses mises à jour, dont du pliable, de la tablette et du milieu de gamme.

Deux mois après les premiers pas sur les Galaxy S22, Samsung poursuit le déploiement progressif de son logiciel One UI 4.1 sur ses smartphones et tablettes. En février, la firme avait ainsi promis que sa mise à jour serait prête pour les autres Galaxy S, Galaxy Note, mais aussi pour les Galaxy Fold / Flip et les Galaxy A. Une promesse tenue. Ces dernières semaines, les Galaxy S10 et Note 10 recevaient par exemple le sésame, suivis des Galaxy A52s, A51 et des Galaxy Z Fold 3.

Cette semaine, une nouvelle fournée d’appareils profite de la dernière version de One UI 4. Celle-ci a commencé à être déployée sur les Galaxy Z Flip (premier du nom), A72 et sur la Galaxy Tab S7+, la tablette haut de gamme de Samsung millésime 2020.

One UI 4.1 se répand peu à peu sur la constellation des Galaxy

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un de ces trois appareils, la mise à jour vous est probablement déjà accessible. Pour vous en assurer, il suffit d’aller jeter un œil dans les paramètres d’Android, sous la section mise à jour logicielle. Si One UI 4.1 est déjà disponible sur votre appareil, il ne vous restera plus qu’à cliquer sur le bouton permettant de télécharger et d’installer la mise à jour. Rien de plus classique. Notez toutefois que le déploiement est progressif, il se peut donc que la mise à jour n’arrive chez vous que dans les prochains jours.

Pour rappel, One UI 4.1 apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. On pense en premier lieu au mode Portrait amélioré, complété d’une reconnaissance des animaux domestiques, mais aussi au nouveau calendrier intelligent et aux améliorations en lien avec Samsung Pay. Cette mise à jour comprend par ailleurs le correctif de sécurité Android du mois de mars et quelques corrections de bugs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.