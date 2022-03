One UI 4.1 (Android 12) arrive sur trois Samsung Galaxy supplémentaires, dont le Galaxy A52s 5G

La mise à jour vers One UI 4.1, légère évolution de One UI 4.0 (Android 12), est actuellement déployée sur plusieurs modèles de Galaxy : le Galaxy A52s 5G, le Galaxy A71 5G et le Galaxy S20 FE 4G, qui est un peu plus ancien.

Après les nouveaux Galaxy S22, qui ont bénéficié en premier de One UI 4.1, Samsung a déployé sa mise à jour sur plusieurs gammes de smartphones Galaxy. Les smartphones pliables du coréen en ont d’abord profité (Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3), ainsi que la série Galaxy S21. Des gammes plus anciennes, à l’image des Galaxy S10 et des Note 10, commencent aussi à recevoir la dernière version de l’OS basé sur Android 12. Ce sont aujourd’hui trois modèles supplémentaires qui peuvent en profiter.

Un déploiement progressif vers One UI 4.1

Les heureux élus du moment sont donc le Galaxy A52s 5G, le Galaxy A71 5G et le Galaxy S20 FE 4G. Pour rappel, One UI 4.1 est une légère évolution de One UI 4.0 : elle contient le patch de sécurité du mois de mars, qui règle un certain nombre de vulnérabilités. Elle apporte aussi de nouveaux outils d’édition photo ainsi que des améliorations pour le clavier, les widgets ou encore les portraits en basse lumière.

Pour le Galaxy A52s 5G, version boostée du A52, la mise à jour est actuellement déployée en Europe. Si vous n’avez pas reçu la notification vous invitant à mettre à jour, cela ne saurait tarder.

Le Galaxy A71 5G, de son côté, passe directement à One UI 4.1 en sautant l’étape de 4.0. Pour le moment, le déploiement a commencé par la Corée du Sud et les Émirats-Arabes Unis.

Enfin, le troisième smartphone à avoir droit à sa MàJ est donc le Galaxy S20 FE 4G, paru à l’automne 2020. La variante 5G du modèle a quant à elle déjà reçu la mise à jour. Certains utilisateurs du Galaxy S20 FE 4G sur Reddit rapportent avoir pour le moment uniquement reçu la mise à jour de sécurité du mois de mars, sans One UI 4.1. D’autres ont déjà reçu la MàJ complète, notamment en Allemagne et en Turquie.

Comme pour chaque mise à jour logicielle, le déploiement est progressif et la notification n’apparait pas toujours. Vous pouvez vérifier manuellement si la mise à jour est disponible pour votre appareil en vous rendant dans Paramètres, puis dans Mise à jour logicielle.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.