[…] Où acheter les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra au meilleur prix ? […]

Les nouveaux Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ et Samsung Galaxy S21 Ultra sont dès à présent officiellement disponibles en France. Vous souhaitez acheter l'un des trois, mais vous ne savez pas vers où vous diriger ? Suivez le guide !

Ils étaient disponibles en précommande jusqu’au 28 janvier 2021 et, aujourd’hui, les nouveaux fleurons de Samsung sont déjà là. Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra ont effectivement un peu d’avance par rapport à la génération précédente qui avait été dévoilée en février 2020 pour une commercialisation le mois suivant, mais on ne va pas s’en plaindre.

Où les acheter ?

Le Samsung Galaxy S21 est proposé au prix de vente conseillé de 859 euros dans sa version 128 Go. Comptez 909 euros pour la déclinaison avec 256 Go de stockage.

Notez que Boulanger et la Fnac proposent un bonus de reprise de 100 euros.

Le Samsung Galaxy S21+, lui, est vendu à 1059 et 1109 euros en fonction de la version choisie.

Enfin, le Galaxy S21 Ultra se décline en trois modèles de 128, 256 et 512 Go de stockage — avec 16 Go de RAM pour le dernier. Les prix ici sont respectivement de 1259, 1309 et 1439 euros.

Tout savoir sur les Galaxy S21 et S21+

Le Samsung Galaxy S21 et S21+ se ressemblent sur beaucoup de points. Les seules réelles différences interviennent au niveau du matériau utilisé, de la taille et de la batterie.

Le S21 va en effet opter pour du plastique dans son dos alors que le S21 choisit une surface en verre. C’est certes un matériau un peu moins noble pour un smartphone haut de gamme, mais Samsung a fait un bon travail pour créer l’illusion. Dans les deux cas, c’est agréable en main avec des finitions exemplaires.

Le Samsung Galaxy S21 de dos // Source : Frandroid Le dos du Samsung Galaxy S21+ // Source : Frandroid

L’un comme l’autre embarquent un écran plat Super AMOLED (protégé par du Gorilla Glass 7) affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz qui s’adapte automatiquement en fonction du contenu consulté. Il peut alors être à 10 Hz quand vous regardez simplement une photo et passer jusqu’à 120 Hz lorsque vous scrollez sur votre réseau social favori. Comme dit précédemment, la principale différence vient de la taille de la dalle, où le S21 propose une diagonale de 6,2 pouces et le S21+ de 6,7 pouces.

Pas de différence en revanche sur les performances brutes. Les deux smartphones premium du géant coréen intègrent la nouvelle puce Exynos 2100 gravée en 5 nm, avec 8 Go de mémoire vive. Autant être clair : ce sont des monstres de puissance. Cette configuration répond à tous les usages, en allant des jeux 3D en qualité Ultra jusqu’à une expérience utilisateur parfaitement fluide en abusant du multitâche. Sans oublier que cette puce apporte une compatibilité avec le réseau 5G.

Ils sont également logés à la même enseigne pour la photo. Pour chacun, on retrouve un module triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière et une caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant. La qualité est évidemment au rendez-vous, avec de nombreuses possibilités comme les vidéos en 4K/60 fps sur tous les capteurs. Le capteur principal permet, comme l’année dernière, de prendre des vidéos en 8K, de faire des photos en plein format à 64 mégapixels et de zoomer sans perte jusqu’à x3.

En ce qui concerne l’autonomie, l’un est bien sûr moins endurant que l’autre. Le Galaxy S21 propose une batterie de 4 000 mAh alors que le Galaxy S21+ monte jusqu’à une capacité de 4 800 mAh, mais vous devrez tout de même tenir une journée entière, quel que soit votre choix. Ils sont d’ailleurs tous les deux compatibles charge rapide et charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main des Samsung Galaxy S21 et S21+.

Tout savoir sur le Samsung Galaxy S21 Ultra

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est quant à lui le modèle le plus premium des trois. Il propose une importante montée en gamme par rapport aux deux autres, à commencer par son design. Son écran n’est pas plat et propose de se différencier en incurvant ses bords sur les côtés. La diagonale passe d’ailleurs à 6,8 pouces et la définition monte jusqu’au Quad HD à 3 200 x 1 440 pixels. Le taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz est toujours de la partie. Il est d’ailleurs possible d’utiliser le S Pen sur ce smartphone, mais il n’est pas inclus.

À l’arrière, on remarque tout de suite que le module photo qui s’enroule sur la gauche du smartphone est bien plus protubérant que sur les S21 et S21+, avec un alliage en aluminium très réussi. La photo est d’ailleurs l’un des points forts du S21 Ultra, où ses gros capteurs font tout simplement des merveilles. Il s’équipe d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, d’un téléobjectif x3 de 10 mégapixels, d’un autre téléobjectif, cette fois-ci x10, toujours de 10 mégapixels et d’un capteur ToF (Time of Flight). Le résultat est au rendez-vous, où Samsung arrive maintenant à proposer un zoom numérique jusqu’à x100 bien moins anecdotique que sur le S20 Ultra. Les possibilités sont nombreuses et la qualité est tout simplement excellente, pour en faire l’un des meilleurs photophones (voire le meilleur photophone) de ce début d’année 2021.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra en main, vu de dos // Source : Frandroid L’imposant module photo du Samsung Galaxy S21 Ultra // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Il s’équipe ensuite du même SoC Exynos 2100 gravée en 5 nm que ses petit-frères, mais avec 12 ou 16 Go de RAM selon le modèle choisi. Pour avoir un ordre d’idée, les performances sont quasi équivalentes sur les benchmarks à ce que propose Apple avec sa puce A14 Bionic embarquée sur son iPhone 12 Pro Max. On voit donc mal quelque chose faire défaut à cette configuration en 2021, ni même pour les années suivantes. C’est tout simplement l’assurance d’avoir un smartphone performant pendant très (très) longtemps.

Il ne va pas non plus décevoir au niveau de l’autonomie. Samsung a incorporé dans son S21 Ultra une grosse batterie de 5 000 mAh pour se parer à toutes les éventualités. Sur notre test personnalisé ViSer — qui simule une utilisation active en alternant pléthore d’application en tous genres – le Galaxy S21 Ultra a résisté pendant 16 heures et 20 minutes. C’est un excellent score. On regrette cependant un charge rapide qui ne va pas au-delà du 25 W, d’autant plus que le chargeur n’est plus fourni dans la boîte. La charge sans fil est bien là pour rattraper le tout, ainsi que la charge sans fil inversée.

Pour en savoir encore plus n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21 Ultra ou de visionner la vidéo ci-dessous.

Notre guide d’achat

