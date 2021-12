Le modèle 44 mm de la Samsung Galaxy Watch 4 n’a jamais été aussi abordable

Les montres connectées de Samsung sont les meilleures pour être utilisées avec un smartphone Android, encore plus avec un de la marque sud-coréenne, et la Galaxy Watch 4 ne déroge pas à la règle. Le modèle 44 mm de cette dernière est aujourd'hui à son meilleur prix sur Cdiscount : 209 euros au lieu de 299 euros.

La récente Galaxy Watch 4 est la première montre connectée du constructeur à être équipée de WearOS avec l’interface One UI Watch. Elle a été présentée lors de la conférence « Galaxy Unpacked« du mois d’août dernier et elle profite enfin de promotion intéressante. Aujourd’hui, on la trouve avec presque 100 euros de réduction sur son prix initial.

La Samsung Galaxy Watch 4, c’est quoi ?

Une montre connectée sous Wear OS

Avec un design moderne agréable au poignet

Et des fonctionnalités santé et sport très poussées

Au lieu de 299 euros depuis son lancement, la Samsung Galaxy Watch 4 en 44 mm est aujourd'hui disponible en promotion à seulement 209 euros sur Cdiscount.

Une montre connectée peu encombrante

La Samsung Galaxy Watch 4 propose un design plus épuré que le modèle Classic, car elle fait l’impasse sur une bague rotative, qui, outre donner un aspect de montre plus traditionnelle, permet également de se balader dans les menus de l’interface. C’est un choix et cela permet surtout d’avoir un objet moins encombrant au poignet. En effet, l’écran tactile de la Watch 4 en 44 mm propose une diagonale de 1,4 pouce, soit la même taille que la Watch 4 Classic en 46 mm. Dans les deux cas, la définition est de 450 x 450 pixels et la technologie AMOLED (compatible Always-On Display) est évidemment de la partie.

La santé et le sport, c’est le plus important

Le géant coréen a embarqué tout un tas de capteurs dans sa Galaxy Watch 4. On retrouve par exemple un GPS très précis pour courir sans s’encombrer d’un smartphone et mesurer la distance parcourue, ou encore un podomètre pour connaitre le nombre de pas, un capteur capable de calculer la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et même un électrocardiogramme pour détecter d’éventuelles fibrillations cardiaques. Tout cela est assez commun chez la concurrence, mais la grosse nouveauté de la nouvelle montre connectée de Samsung, c’est la mesure de bio-impédance. Cette dernière peut alors déduire la masse musculaire et graisseuse de votre corps simplement en mettant deux de vos doigts sur les électrodes présentes sur les deux boutons de la montre.

Les entrainements sportifs sont d’une dizaine sur l’application officielle du constructeur, mais vous pourrez profiter de bien plus d’exercices physiques avec les applications tierces. Notez que la Watch 4 est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 5 ATM. Le sommeil est aussi une composante importante, Samsung propose désormais une détection des ronflements, ainsi qu’un suivi continu de l’oxygénation du sang pendant que vous dormez.

WearOS : une très bonne interface

Fort de son partenariat avec Google, Samsung a pu se débarrasser du système d’exploitation Tizen pour le remplacer par WearOS avec l’interface One UI Watch. Concrètement, ça change énormément l’expérience utilisateur, puisqu’il est désormais possible d’accéder au Play Store directement depuis la Galaxy Watch 4, et donc de télécharger toutes vos applications favorites, comme Strava et Google Fit si vous ne voulez pas obligatoirement passer par Samsung Health, et même YouTube Music ou Spofity — d’ailleurs utilisables en mode hors-ligne grâce aux 16 Go de stockage.

Les utilisateurs et utilisatrices d’appareils Samsung ne seront pas perdus dans l’interface, puisque la version Watch propose sensiblement le même design que sur smartphones, notamment au niveau des icônes. C’est clair, simple et facile d’accès, avec par exemple un simple glissement vers le haut pour faire apparaitre les applications installées et un autre glissement vers le bas pour dévoiler un menu de paramètres rapides. De plus, c’est très fluide au quotidien grâce à la puce Exynos W920. En ce qui concerne l’autonomie, comptez une seule journée avec toutes les options activées et jusqu’à 44 heures en limitant les fonctions, notamment l’Always-On qui est particulièrement gourmand.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 4.

