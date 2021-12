Fnac et Darty font chuter les prix de l’iPad Pro M1 pour les fêtes de Noël

Si vous attendiez les promotions de fin d'année pour trouver une bonne affaire concernant la meilleure tablette d'Apple, c'est aujourd'hui que ça se passe. Chez la Fnac et Darty, l'iPad Pro M1, en 11 et 12,9 pouces, est à prix réduit, avec des réductions allant jusqu'à 130 euros selon le modèle choisi.

Beaucoup de produits Apple y sont passés, notamment les différents MacBook, mais l’iPad Pro est la première tablette de la Pomme — et à la seule à ce jour — à intégrer la puce M1. Ce gain de puissance n’est pas la seule nouveauté, puisque la firme de Cupertino a également ajouté des améliorations pour celles et ceux qui télétravaillent, ce qui est très utile en cette période de pandémie. Et si vous souhaitez l’acquérir aujourd’hui, plusieurs modèles pour les versions 11 pouces et 12,9 pouces sont actuellement en promotion.

L’iPad Pro M1, c’est quoi ?

La meilleure tablette du marché

Avec une grande puissance grâce à la puce M1

Un écran 120 Hz et du Mini LED pour le 12,9 pouces

Et des améliorations pour les caméras, haut-parleurs et micros

Pour la version 11 pouces de l’iPad Pro M1, les promotions vont du modèle Wi-Fi + 128 Go à 845,99 euros au lieu de 899,99 euros jusqu’au modèle 1 To à 1 579,99 euros au lieu de 1 669,99 euros. Pour encore plus de stockage et une connectivité 5G, le modèle 2 To est à 2 164,99 euros au lieu de 2 279,99 euros.

En ce qui concerne la version 12,9 pouces de l’iPad Pro M1, le modèle de base (Wi-Fi + 128 Go) est disponible à 1 159 euros au lieu de 1 219 euros. On trouve ensuite le modèle 256 Go à 1 259,99 euros au lieu de 1 329,99 euros, le modèle 512 Go à 1 469,99 euros au lieu de 1 549,99 euros et le modèle 1 To à 1 889,99 euros au lieu de 1 989,99 euros. Les modèles compatibles 5G sont également en promotion.

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPad Pro 11 M1 et l’iPad Pro 12,9 M1. Les tableaux se mettent à jour automatiquement.

Quelle est la différence entre la version 11 pouces et la version 12,9 pouces ?

L’iPad Pro 11 M1 et l’iPad Pro 12,9 M1 sont identiques au niveau des performances et des fonctionnalités, mais il y a une différence de taille – sans mauvais jeu de mots. Le premier iPad Pro est tout d’abord plus petit, puisqu’il propose une diagonale de 11 pouces. Sa dalle est Liquid Retina, avec compatibilité HDR et Pro Motion jusqu’à 120 Hz. C’est excellent à regarder, mais si vous voulez profiter d’un meilleur contraste et des couleurs plus pétantes, c’est vers le deuxième iPad Pro qu’il faut se tourner. Déjà, la diagonale est de 12,9 pouces et la technologie embarquée est du Mini LED. Il s’agit en fait d’une technologie LCD améliorée pour bonifier les couleurs et promettre des contrastes infinis, proches de ceux de l’OLED, grâce à un rétroéclairage par mini LED (10 000 réparties en 2 500 zones indépendantes, selon Apple) qui s’ajoute à l’arrière de la dalle LCD. Une sorte de second écran qui s’arrange pour ne pas éclairer les parties noires et devenir très lumineux au besoin.

Ce sont les plus puissants iPad Pro jamais conçus

Le principal atout de ces nouveaux iPad Pro est bien évidemment l’intégration du désormais célèbre processeur maison d’Apple, la puce M1, basée sur une architecture ARM. C’est la même que l’on retrouve déjà dans les nouveaux MacBook Pro et Air, Mac Mini et iMac. Cette configuration apporte un boost de puissance considérable, avec des performances jusqu’à 40 % plus rapides que la génération précédente, qui lui permet de se mesurer aux ordinateurs personnels. De plus, l’iPad Pro embarque désormais un port USB-C compatible Thunderbolt 4, ce qui devrait assurer encore plus de rapidité et de polyvalence à l’appareil. Le seul bémol est l’autonomie, car elle est toujours estimée à une dizaine d’heures, comme sur l’iPad Pro de 2020. La puce M1 fait pourtant des miracles pour quasi doubler l’endurance des ordinateurs portables de la Pomme, mais malheureusement ce n’est pas le cas de cette tablette.

D’autres nouveautés sont au programme, notamment pour faciliter le télétravail. Las tablettes les plus premium d’Apple s’équipent maintenant de quatre haut-parleurs d’une excellente qualité sonore, qui plus sont compatibles Dolby Atmos, ainsi que 5 micros annoncés de « qualité studio ». La magie opère très rapidement, avec une voix toujours claire même si l’environnement n’est pas tout à fait calme autour de vous. On retrouve aussi la fonction Cadre Centré, très pratique, qui va permettre de vous placer constamment au milieu de l’écran, et même de zoomer ou dézoomer si besoin. Par exemple, si une personne entre dans le champ de vision, la caméra recule pour permettre de voir tout le monde. Tout cela est possible grâce à un capteur ultra grand-angle à l’avant. Derrière, on aperçoit encore une fois ce bloc carré, accueillant un capteur grand-angle de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 10 mégapixels et un capteur LiDAR — très utile pour la réalité augmentée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad Pro 11 M1 ainsi que notre test complet sur l’iPad Pro 12,9 M1.

Oui, la concurrence d’Apple existe

Bien qu’Apple soit le leader du marché avec ses différents iPad, il existe de nombreuses solutions alternatives chez les différents constructeurs. Nous vous invitons dès maintenant à les découvrir en consultant notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2021.

