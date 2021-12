En ce moment, la nouvelle Nintendo Switch OLED revient moins cher à la Fnac

Bonne nouvelle si vous envisagiez de faire l'acquisition d'une Nintendo Switch OLED : la Fnac la propose à 289,99€ pour ses adhérents via 30 euros de remise sur le compte fidélité, grâce au code FLOCON. Un très bon deal pour cette console rarement en promotion.

Pendant quatre ans, la Nintendo Switch a connu un succès fulgurant avec des millions de ventes depuis son lancement. C’est pourquoi la relève de cette console était très attendue et même si ce n’est pas la version Pro supposée, la firme Nipponne est venue faire taire les rumeurs en présentant la Nintendo Switch OLED. Si la principale nouveauté repose sur l’écran, cette déclinaison apporte d’autres changements bienvenus par rapport à la première génération. Pour profiter de cette console, la Fnac vous propose une remise de 30 euros pour ses adhérents, de quoi faire une économie sur un modèle tout juste sorti.

Ce qu’il faut retenir de la Nintendo Switch OLED

Un écran OLED de meilleure qualité, mais aussi plus grand pour une meilleure immersion

Un dock amélioré ainsi que la mémoire interne

Une console toujours hybride et le grand catalogue de jeux sur le Nintendo eShop

Et la même puce Tegra X1+ que la version classique

Une expérience différente et plus appréciable grâce à la dalle OLED

Cette nouvelle console repose sur son écran qui fait place désormais à de l’OLED contre du LCD auparavant. Une véritable aubaine pour profiter des contrastes infinis, que l’on a déjà l’habitude d’apprécier sur smartphone. Une fois en main, on ressent qu’elle a légèrement pris du poids avec 23 grammes en plus. Une fois en main, il est étonnant d’avoir une Switch aux mêmes dimensions alors que l’écran paraît bien plus grand. Et pour cause, la Switch OLED dispose d’une diagonale de 7 pouces contre 6,2 pour la première génération. On ne retrouve plus les grosses bordures qui entouraient l’écran, à présent elles sont plus fines. Grâce à ce gain, l’expérience en devient totalement différente et promet une meilleure immersion en jeu. Et ne vous en faites pas, si l’écran s’élargit vous pourrez toujours y ajouter les joy-con de votre Nintendo Switch classique, car la console conserve à peu près le même gabarit.

Des ajustements bienvenus

Le dock de la console a lui aussi été modifié. Il offre un nouveau coloris blanc qui fait son effet, et voit ses bords plus arrondis sur la partie supérieure. À l’arrière, on apprécie l’ajout d’un port Ethernet pour pouvoir profiter d’une meilleure connexion pour vos parties en ligne, une fois la console dans sa station d’accueil. Et pour ceux qui apprécient leur partie à plusieurs sur la table, vous serez plus que ravis d’apprendre que cette version OLED embarque désormais une béquille bien plus solide que les premiers modèles. Vous n’aurez pas peur de la déplier, le support est moins fragile puisqu’il se déploie sur toute la longueur de la console, à la façon des tablettes Microsoft Surface Pro. Cela apporte un véritable confort et permet de mieux l’ajuster pour trouver le bon angle de vue. Notez que le stockage interne est multiplié par deux pour atteindre 64 Go.

Pas de changement au niveau du processeur

La Nintendo Switch OLED n’est donc pas le modèle Pro tant attendu. C’est donc peu surprenant que cette dernière embarque la même puce Tegra X1+ du modèle de 2019, assurant une meilleure gestion de l’autonomie que la version 2017. Malheureusement cette console hybride n’offre pas une définition en 4K, on reste finalement sur du 1080 p, et sur du 720 p sur la console en elle-même.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Nintendo Switch OLED.

