80 Go de 4G à un prix exceptionnellement bas (6,99€/mois), c’est l’offre à ne pas louper avant Noël

Prixtel renouvelle ses forfaits mobiles sans engagement pour la fin de l'année. La pépite se trouve toutefois dans l'offre 80 Go, qui ne coûte que 6,99 euros par mois pendant la première année.

Faisant dorénavant partie intégrante de grande famille des opérateurs virtuels, Prixtel a la particularité de proposer de nombreux forfaits mobile à bas prix et surtout facilement adaptable en fonction de vos besoins. Ses offres ont récemment été renouvelées pour les fêtes de fin d’année et nous avons sélectionné le forfait 4G sans engagement de 80 Go à seulement 7,90 euros par mois pendant un an, un prix imbattable pour ce type de prestation.

Que propose le forfait 80 Go chez Prixtel

80 Go à (très) petit prix

Les appels, SMS et MMS en illimité

Sans engagement

Jusqu’au 14 décembre 2021, l’offre 80 Go du forfait « Le grand » chez Prixtel est disponible à 6,99 euros par mois pendant la première année avant de passer à 12,99 euros mensuels, ce qui reste un prix très compétitif pour ce type de forfait.

Un forfait illimité gonflé en 4G

Le forfait proposé dans ce bon plan propose les appels, les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine, depuis l’Europe (en incluant le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande) ainsi que les DOM vers un numéro français.

Pour un tel prix, la data proposée est assez inédite : 80 Go. Autant dire que ce sera largement suffisant pour vous faire profiter de tout votre environnement numérique mobile sans crainte d’être limité. Entre le streaming via les services de VOD ou de musique, il y a de quoi faire. Vous pouvez même en profiter pour partager votre connexion avec vos proches ou simplement d’utiliser la carte SIM dans une box 4G à domicile si vous n’avez pas de connexion suffisante.

Le tout sur le réseau de SFR

Prixtel propose des forfaits tributaires du réseau 4G et 5G de l’opérateur SFR. Si vous souhaitez bénéficier du nouveau réseau mobile chez cet opérateur, il va falloir passer sur l’offre supérieure à savoir le forfait « Lé Géant ». Il faut cependant savoir que la 5G est proposée en option et qu’il est nécessaire de rajouter 5€ supplémentaire par mois pour en profiter. Cela donne un forfait de 100 Go à 14,99 euros par mois, un prix largement acceptable pour les prestations offertes.

Le forfait de 80 Go vous fait également profiter de 15 Go à utiliser en Europe et en DOM.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

