Cdiscount propose la Realme Pad avec des écouteurs sans fil à 159 € seulement

La toute récente Realme Pad, qui est également la première tablette de la marque, affiche d'ordinaire un prix très avantageux. À l'approche de Noël, ce modèle est même encore moins cher actuellement grâce à une réduction doublée d'un code promo, qui font passer son prix de 199 euros à seulement 159 euros sur Cdiscount.

C’est en novembre dernier que Realme a dévoilé sa toute première tablette tactile. La Realme Pad, qui se destine plutôt à un usage familial, a de bons atouts à faire valoir, comme son design soigné, son expérience utilisateur agréable… et son prix. En effet, si ce modèle d’entrée de gamme est habituellement affiché sous les 200 euros, il devient encore plus intéressant en ce moment grâce à une promotion et à un code promo.

Les points forts de la Realme Pad

Un design qui se rapproche de celui de l’iPad d’Apple

Une puce Mediatek Helio G80 + 4 Go de RAM

Des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Habituellement proposée à 199 euros, puis réduite à 179,99 euros, la tablette Realme Pad est actuellement disponible à 159 euros sur Cdiscount grâce au code promo PAD20. De plus, des écouteurs sans fil sont offerts avec cet achat.

Des faux airs d’iPad

La Realme Pad a beau être une tablette d’entrée de gamme, son design pourrait faire croire bien autre chose. En effet, la finesse de ce modèle rappelle celle de l’iPad d’Apple, avec ses 6,9 mm d’épaisseur contre 7,5 mm pour sa concurrente nettement plus onéreuse. Et ce n’est pas tout, puisque Realme a misé sur un corps métallique qui s’inspire grandement du revêtement de l’iPad, sans oublier le bouton de verrouillage situé en haut à droite.

Mais la ressemblance s’arrête naturellement là. La Realme Pad embarque un écran plus modeste, mais pas inintéressant, avec une dalle IPS LCD de 10,4 pouces et dotée d’une définition de 2000 x 1200 pixels. De quoi profiter de tous les contenus de façon confortable.

Une tablette idéale pour la famille

Les performances de la Realme Pad sont assurées par une puce MediaTek Helio G80, épaulée par 4 Go de mémoire vive. Si la puissance est inférieure à celle de sa principale concurrente, la Xiaomi Pad 5 et son Snapdragon 860, cette configuration demeurera idéale pour un usage familial. De plus, le lancement des applications s’effectuera rapidement et sans ralentissement, et vous pourrez même faire tourner quelques jeux gourmands sans souci. La Realme Pad intègre par ailleurs un capteur de 16 mégapixels à l’arrière et un capteur ultra-angle de 8 mégapixels à l’avant, pratiques pour des visio ou des appels vidéos en famille. Et bon point pour les parents : cette référence intègre Google Kids Space, un mode destiné aux enfants qui leur propose plusieurs contenus pédagogiques.

Côté stockage, vous bénéficierez d’une capacité de 65 Go, que vous pourrez tout de même étendre jusqu’à 1 To en insérant une carte microSD dans le port prévu à cet effet. Notez par ailleurs que la tablette sera aussi compatible avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1. Enfin, côté autonomie, la Realme Pad dispose d’une batterie de 7 100 mAh, qui, selon la marque, accorde 65 jours d’autonomie en mode veille. L’appareil devrait aussi pouvoir tenir une journée avec un usage intensif. Pour la recharge, un bloc d’alimentation de 18W sera fourni

Pour comparer la Realme Pad

