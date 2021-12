Déjà abordables, les écouteurs sans-fil Nothing Ear (1) sont en promotion

Notés 9/10 lors de notre test, les Nothing Ear (1) sont des écouteurs sans fil à considérer. Ils offrent un très bon rapport qualité-prix et assurent de belles prestations. En ce moment Amazon propose les true wireless de Nothing à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros habituellement.

Les Nothing Ear (1) sont les premiers écouteurs true wireless lancés par Nothing, la nouvelle marque de Carl Pei, co-fondateur de OnePlus (il a quitté le navire en octobre 2020). Malgré un secteur très concurrentiel, ces écouteurs ont des arguments à faire valoir, ne serait-ce que par leur design unique, et surtout la présence de la réduction de bruit active à un prix abordable. Proposés à moins de 100 euros, les écouteurs sans-fil de la marque Nothing profitent de 20 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir des Nothing Ear (1) ?

Ils proposent un design qui sort de l’ordinaire

Ils sont agréables à porter avec leur format intra

Ils disposent de la réduction de bruit active ;

Ils proposent un son équilibré ;

Petit plus : ils sont compatibles avec la charge sans fil

En vente au prix de 99,99 euros, les écouteurs sans-fil Nothing Ear (1) sont désormais proposés 20 euros moins chers, soit 79,99 euros sur le site d’Amazon. C’est le prix le plus bas jamais constaté sur le site.

Des écouteurs en toute transparence

Les Ear (1) de Nothing sont sortis cet été et il faut dire qu’ils se révèlent bien différents de ce que l’on connait sur le marché actuel. Parmi les nombreux écouteurs sans-fil, les Nothing Ear (1) se distinguent par leur design. Le fondateur de la marque a tenu à proposer un look transparent au boîtier qui laisse tout apparaître. Celui-ci est de forme carrée et assez massif. On y aperçoit bien rangés les deux écouteurs qui eux aussi joue la carte de la transparence sur la tige laissant presque deviner ce qu’il y a l’intérieur, comme la grille du haut-parleur. C’est assez élégant et différent de ce que l’on a l’habitude de voir.

Ces oreillettes offrent un format intra-auriculaires et une tige plutôt courte, à la manière des AirPods Pro. Ils sont agréables à porter au quotidien, car ils ne pèsent que 4,7 grammes sur la balance. De quoi les porter le plus longtemps possible sans se sentir gênés. Il y a d’ailleurs trois embouts en silicone (S, M et L) fournis pour convenir à toutes les oreilles. Selon Nothing, vous allez pouvoir profiter d’une autonomie de 4 heures avec réduction active du bruit et de 5,7 heures en mode passif. Une autonomie qui peut être étendue à 24 ou 34 heures selon le mode à l’aide du boîtier de recharge. Lors de notre test, l’autonomie est nettement supérieure. Néanmoins, certains concurrents proposent une autonomie atteignant les 6 à 8 heures d’autonomie avec réduction de bruit active.

Une réduction de bruit qui surpasse les concurrents (sur la même tranche tarifaire)

Les Nothing ear (1) sont également dotés d’une fonction de réduction de bruit active. Elle est permise par la présence de trois microphones par écouteur, dont un positionné du côté du haut-parleur pour corriger à la volée le traitement audio, les ear (1) sont capables, selon Nothing, de réduire les bruits extérieurs jusqu’à 40 dB. Activée à son maximum, la réduction de bruit des Nothing ear (1) fait un très bon boulot pour atténuer les bruits ambiants.

On n’est pas au niveau d’écouteurs référents dans ce domaine, comme les WF-1000XM4, mais ils parviennent tout de même à surpasser certaines références proposées à un prix similaire comme les Huawei FreeBuds 4i ou les Beats Studio Buds. Vous pourrez gérer la réduction de bruit via l’application, mais aussi basculer d’un mode à l’autre simplement avec un appui long. Vous aurez le choix entre deux niveaux de réduction de bruit : light ou maximum. Il existe bien sûr un mode transparence, afin d’éliminer les bruits de fond ou rester à l’écoute de l’environnement autour de vous.

Une signature audio réussie

La partie audio est assurée par des transducteurs dynamiques de 11,6 mm de diamètre. Pour une première c’est plutôt réussi, surtout compte tenu de leur segment tarifaire. Ils proposent un rendu sonore bien équilibré qui soigne les basses et les médiums et propose une spatialisation très convaincante. Seuls les aigus et la dynamique gagneraient à être améliorés pour les prochains modèles. Toutefois, le constructeur a dû faire quelques concessions, donc les ear (1) s’appuient sur les codecs SBC et AAC seulement. On ne trouve pas là d’aptX ni LDAC et c’est aussi le cas de la connexion multipoint. Vous ne pourrez pas appairer plusieurs appareils pour écouter de la musique sur votre ordinateur avant de prendre un appel sur votre smartphone dans la foulée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Nothing Ear 1.

