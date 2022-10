Les excellents Nothing Ear (1) baissent leur prix pour le Prime Day 2022

S'ils ne sont pas les meilleurs écouteurs True Wireless du marché, les Ear (1) de Nothing ont au moins le mérite de faire parfaitement le job. C'est le moment d'en profiter avec cette réduction de 25 % pendant le Prime Day 2022, les faisant passer de 99,99 euros à seulement 74,99 euros.

En attendant ses potentiels successeurs, les Ear (1) de Nothing restent des écouteurs de référence dans leur gamme de prix. Ils ont des arguments à faire valoir, ne serait-ce que par leur design unique, et surtout la présence de la réduction de bruit active. On peut les trouver avec 25 % de réduction pendant le Prime Day 2022.

Ce qu’il faut retenir des Nothing Ear (1) ?

Un design qui sort de l’ordinaire

Ils sont agréables à porter avec leur format intra

La réduction de bruit active efficace et la recharge sans-fil

En vente de base au prix de 99,99 euros, les écouteurs sans-fil Nothing Ear (1) sont désormais proposés 25 euros moins chers, soit 74,99 euros sur le site d’Amazon pendant le Prime Day.

Des écouteurs True Wireless en toute transparence

Les Ear (1) de Nothing ont fait sensation, notamment par leur design. La marque a tenu à proposer un style transparent au boîtier qui laisse tout apparaitre, comme s’il n’y avait tien à cacher. Celui-ci est de forme carrée et est assez massif. On y aperçoit bien rangés les deux écouteurs qui, eux aussi, joue la carte de la transparence sur la tige laissant presque deviner ce qu’il y a l’intérieur, comme la grille du haut-parleur. C’est assez élégant et différent de ce que l’on a l’habitude de voir.

Ces oreillettes offrent un format intra-auriculaires et une tige plutôt courte, à la manière des AirPods Pro. Ils sont agréables à porter au quotidien, car ils ne pèsent que 4,7 grammes sur la balance. De quoi les porter le plus longtemps possible sans se sentir gênés. Il y a d’ailleurs trois embouts en silicone (S, M et L) fournis pour convenir à toutes les oreilles. Selon Nothing, vous allez pouvoir profiter d’une autonomie de 4 heures avec réduction active du bruit et de 5,7 heures en mode passif. Une autonomie qui peut être étendue à 24 ou 34 heures selon le mode à l’aide du boîtier de recharge. Lors de notre test, l’autonomie est nettement supérieure. Néanmoins, certains concurrents proposent une autonomie atteignant les 6 à 8 heures d’autonomie avec réduction de bruit active.

Une réduction de bruit efficace pour cette gamme d’écouteurs

Les Nothing ear (1) sont également dotés d’une fonction de réduction de bruit active. Elle est permise par la présence de trois microphones par écouteur, dont un positionné du côté du haut-parleur pour corriger à la volée le traitement audio, les Ear (1) sont capables, selon Nothing, de réduire les bruits extérieurs jusqu’à 40 dB. Activée à son maximum, la réduction de bruit des Nothing ear (1) fait un très bon boulot pour atténuer les bruits ambiants.

On n’est pas au niveau d’écouteurs référents dans ce domaine, comme les WF-1000XM4, mais ils parviennent tout de même à surpasser certaines références proposées à un prix similaire comme les Huawei FreeBuds 4i ou les Beats Studio Buds. Vous pourrez gérer la réduction de bruit via l’application, mais aussi basculer d’un mode à l’autre simplement avec un appui long. Vous aurez le choix entre deux niveaux de réduction de bruit : light ou maximum. Il existe bien sûr un mode transparence, afin d’éliminer les bruits de fond ou rester à l’écoute de l’environnement autour de vous.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Nothing Ear 1.

