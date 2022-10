Nothing ear (1) : une (très) grosse augmentation de prix annoncée et imminente

Les premiers écouteurs sans fil de la marque Nothing vont subir une forte hausse tarifaire, a annoncé Carl Pei, fondateur de l’entreprise. Une augmentation de 50 % est à prévoir d’ici la fin octobre.

En attendant la présentation des nouveaux écouteurs Nothing ear (stick), prévue le 26 octobre 2022, la marque fondée par Carl Pei nous donne de ses nouvelles. Mais pas forcément pour le plus grand bonheur des utilisateurs. L’ancien co-dirigeant de OnePlus a en effet annoncé une hausse tarifaire de ses premiers écouteurs sans fil.

Salués par la critique et la rédaction de Frandroid pour leur excellent rapport qualité-prix, les Nothing ear (1) vont grimper de 99 à 149 dollars dès le 26 octobre prochain. Soit une conséquente hausse de 50 % un peu plus d’un an après leur sortie. Pourquoi Nothing opère-t-il ainsi ? Carl Pei donne une réponse claire et précise sur Twitter.

149 euros ?

L’intéressé évoque en effet une forte augmentation des coûts globaux, ce qui pousserait la société à ajuster sa grille tarifaire. On s’attend forcément à une hausse en France : Frandroid a contacté la marque pour en savoir plus à ce sujet. Mais dans l’idée, les Nothing ear (1) pourraient tout à fait bondir à 149 euros.

On October 26, we'll be raising the prices for Ear (1) to $149 due to an increase in costs. pic.twitter.com/jJDlaXzzJ6 — Carl Pei (@getpeid) October 18, 2022

Après tout, les prix en dollars et en euros étaient similaires au lancement du produit : 99 dollars d’un côté, 99 euros de l’autre. La logique voudrait que les ear (1) progressent autant d’un marché à un autre : d’où notre hypothèse à 149 euros. Aussi, il faudra s’attendre à ce que les Nothing ear (stick) voguent autour des 100 euros.

Plus de 600 000 unités vendues

Sur Twitter, Carl Pei s’est fendu d’un autre message pour renforcer son choix. « Lorsque nous avons commencé à développer les ear (1), nous n’avions que trois ingénieurs. Un an plus tard, nous en avons 185. Pendant ce temps-là, les ear (1) ont reçu 15 mises à jour : c’est un produit radicalement différent par rapport à ce qu’il était à son lancement ».

L’entrepreneur en profite pour glisser des chiffres de ventes intéressants : il se serait écoulé 600 000 écouteurs ear (1) depuis leur sortie.

