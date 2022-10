Nothing Ear (stick) : une date de lancement pour les écouteurs

Nothing donne finalement une date pour l'annonce de ses nouveaux écouteurs sans fil, les Nothing Ear (stick).

À l’occasion de la Fashion Week de Londres, Nothing confirmait l’existence d’un nouveau produit, les Nothing Ear (stick), et dévoilait notamment leur boitier. Deux semaines plus tard, la jeune marque britannique révèle une date de présentation.

Quand seront présentés les Nothing Ear (stick) ?

Par le biais d’un communiqué de presse, l’entreprise fondée par Carl Pei (co-fondateur de OnePlus) nous apprend que « le prix ainsi que les spécifications de cette nouveauté seront dévoilés à l’occasion de la conférence en ligne Ear (stick) Reveal qui se tiendra le 26 octobre à 16h00 (heure française) ». Cette annonce sera à suivre directement sur le site de la marque.

Il est précisé que les Ear (stick) seront disponibles « dans le monde entier ». Les rumeurs indiquent que le prix resterait inchangé : 100 euros.

Nouvel étui, nouveau son

Contrairement à ce que pouvaient laisser entrevoir les fuites (qui évoquaient des écouteurs ouverts « open fit »), Nothing confirme que les Ear (stick) seront bien des écouteurs intra-auriculaires. La marque se targue de proposer ici « les technologies sonores Nothing les plus avancées à ce jour ».

Outre ce son amélioré, Nothing met en avant son nouvel étui de chargement. Carré sur les Nothing ear(1), il est ici tubulaire « inspiré de l’univers des cosmétiques » afin de « se glisser facilement dans les poches ». On espère surtout qu’il sera plus simple à ouvrir ; il n’était pas rare sur les ear (1) de chercher à tâtons le bon sens d’ouverture.

Pour l’heure, la réduction de bruit active n’a jamais été évoquée pour ces Nothing Ear (stick). On peut supposer néanmoins que la firme a tout intérêt à ne pas supprimer cette fonctionnalité sur un produit commercialisé au même prix que les précédents modèles. Rendez-vous le 26 octobre pour en avoir le cœur net.

