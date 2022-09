ear (Stick) : Nothing s’apprête à dévoiler ses nouveaux écouteurs sans fil

Nothing a commencé à teaser le lancement de ses prochains écouteurs sans fil, les Nothing ear (Stick). La marque a déjà dévoilé le design de leur boîtier tubulaire.

Avant même le Nothing phone (1), c’est avec des écouteurs que s’est lancé Nothing, le constructeur britannique fondé par l’ancien patron de OnePlus, Carl Pei. À l’été 2021, la firme lançait en effet ses Nothing ear (1). Il semble cependant que Nothing n’en ait pas fini avec le domaine de l’audio. Sur Twitter, la marque a confirmé travailler sur de nouveaux écouteurs sans fil.

C’est dans une publication sur Twitter que Nothing a dévoilé un premier teaser de ses Nothing ear (Stick), des écouteurs qui semblent se différencier des premiers ear (1) notamment avec un boîtier bien différent.

Ear (stick). Supremely comfortable. Exquisitely unique. Revealed exclusively on Chet Lo's SS23 runway. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR — Nothing (@nothing) September 22, 2022

« Ear (Stick). Suprêmement confortables. Exquisément uniques. Révélés exclusivement au défilé printemps été 2023 de Chet Lo », indique la marque dans la publication sur le réseau social. Le défilé en question a eu lieu lors de la Fashion Week de Londres, mardi 20 septembre. Le boîtier des écouteurs a ainsi pu intégrer directement l’une des pièces du couturier.

Ce n’est cependant pas la première fois que l’on entend parler des Nothing ear (Stick). Fin juin, les écouteurs du constructeur britannique avaient déjà fait l’objectif d’une fuite par le leaker SnoopyTech. On pouvait alors y voir le boîtier de face avec les écouteurs cachés derrière un couvercle transparent. Si les écouteurs gardaient, de prime abord, l’aspect transparent des tiges des Nothing ear (1), ils semblaient cependant arborer une conception différente.

Des écouteurs au format ouvert, sans réduction de bruit

En effet, contrairement aux premiers écouteurs de la firme, les Nothing ear (Stick) ne seraient pas des écouteurs intra-auriculaires, mais des écouteurs à format ouvert, à l’instar des AirPods 3 de chez Apple. Ils ne devraient donc pas être dotés d’embouts en silicone rentrant dans le conduit auditif, mais de haut-parleurs positionnés devant l’entrée du conduit auriculaire. Ils n’embarqueraient pas non plus de réduction de bruit active.

Pour rappel, les Nothing ear (1) avaient séduit l’an dernier notamment en raison de leur très bon rapport qualité-prix. Vendus à moins de 100 euros, ils proposaient un son et une réduction de bruit suffisamment convaincante pour satisfaire la plupart des utilisateurs. Un rapport qualité-prix qui semble être le leitmotiv de Nothing depuis son lancement, puisque le Nothing phone avait réussi à se distinguer non seulement grâce à son design, mais aussi à son positionnement agressif.

Pour l’heure, on ignore encore quand et à quel prix seront lancés officiellement les nouveaux écouteurs Nothing ear (Stick) de la marque.

