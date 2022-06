Nothing ear (1) Stick : de nouveaux écouteurs verraient le jour en plus du phone (1)

Nous savions que Nothing allait lancer son smartphone le mois prochain. Mais nous apprenons maintenant que le Nothing phone (1) pourrait ne pas être le seul produit que présentera la marque lors de cette annonce.

Après de nouvelles fuites qui semblent avoir fait étalage de tout ce que l’on pouvait attendre du Nothing phone (1), avec un nouveau coloris, ses spécifications et son prix en euros, voici qu’une photo d’un produit assez inattendu de Nothing fait surface. La marque lancerait apparemment une autre version de ses ear (1) sous une nouvelle appellation à l’occasion du lancement de son premier smartphone.

Une nouvelle déclinaison pour les ear (1) ?

C’est par l’intermédiaire du leaker Mukul Sharma que la nouvelle est arrivée. Celui-ci nous apprend qu’une nouvelle version des écouteurs de la marque serait prévue dans le même temps que le Nothing phone (1) qui sera annoncé le 12 juillet prochain.

Au rayon des nouveautés de ce modèle, on peut voir une nouvelle boîte plus allongée qui pourrait être plus compacte que la première version qui avait opté pour un design rectangulaire. Le design des écouteurs semble aussi avoir quelque peu changé ici. On remarque un look un peu moins brut et légèrement raffiné avec des éléments comme les grilles en bas de chaque tige qui deviennent deux points.

Les Nothing ear (1) // Source : Nothing Les Nothing ear (1) Stick // Source : Mukul Sharma

On aperçoit également la disparition de la grille située sur la jointure entre la tige et le bourgeon de l’écouteur. Cette jointure semble adopter un nouveau module ovale, la grille à l’intérieur est remplacée par un point noir qui accompagne les repères de couleur blanc et rouge.

Assez pour regagner de l’intérêt ?

Ici, on ne peut pas voir si ces écouteurs conserveraient leur style intra-auriculaire ou opteraient pour un autre design. Il se peut que les embouts ne soient ici pas visibles simplement parce qu’ils se situent dans un creux de la boîte fait pour les accueillir.

On ne sait pas encore si ce nouveau modèle disposerait de fonctionnalités équivalentes au modèle précédent avec juste un contenant différent ou si de nouvelles options feraient leur apparition.

Une chose est sûre, Nothing n’est pas le dernier pour faire parler de lui et cette nouvelle devrait encore relancer l’intérêt pour son événement d’annonce qui pourrait apparemment nous réserver quelques surprises. Précisons enfin qu’il n’est pas impossible que ces potentiels écouteurs soient présentés indépendamment à une date ultérieure.

