Nothing phone (1) : coloris noir, prix, spécifications… une ultime fuite révèle presque tout

Après des fuites et un teasing qui ont été maintenus à une cadence très soutenue, nous avons maintenant un aperçu de ce qui semble être quasiment l'ensemble des spécifications du futur smartphone de Nothing ainsi que son prix de lancement.

Il ne va plus rester grand-chose à dévoiler du premier téléphone de Nothing. Si l’on en croit de nouvelles informations, nous aurions désormais (presque) accès à l’ensemble de la fiche technique du Nothing phone (1), son prix, ainsi que les différents coloris disponibles.

Deux coloris au lancement

L’information provient du site Root My Galaxy en partenariat avec PassionnateGeekz qui aurait réussi à mettre la main sur des informations exclusives concernant les spécifications de l’appareil, les différents modèles disponibles, leur prix ainsi que quelques rendus en prime.

Selon leurs informations, le Nothing phone (1) utiliserait 50% de plastique dans son design en plus de l’aluminium 100% recyclé promis par la marque. On apprend également qu’il existerait un second coloris noir en plus du blanc, exactement comme les ear (1).

Cette fuite peut paraître crédible puisqu’il y a quelque temps, Nothing publiait une vidéo Nothing Series #2, où on peut apercevoir un châssis de smartphone noir.

Le site WinFuture a d’ailleurs également pu avoir accès à plusieurs rendus montrant les deux couleurs du smartphone ce qui renforce l’hypothèse de l’arrivée de ce second coloris pour le Nothing phone (1).

Une fiche technique plutôt solide pour du milieu de gamme

Le site nous indique également ce dont le smartphone sera capable. On y retrouverait un écran Oled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (comme mentionné dans la vidéo Nothing Series #2) avec une diagonale de 6,55 pouces. Le smartphone embarquerait avec lui 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 avec la possibilité d’utiliser de la RAM virtuelle et serait disponible en 128 ou 256 Go de stockage.

Les deux capteurs photo du téléphone seraient respectivement un capteur principal de 50 Mpx et un capteur secondaire de 16 Mpx dont on ne connaît pas encore la nature. Dans la même vidéo de Nothing, le designer du smartphone, Tom Howard, lorsqu’on le questionne sur le nombre de modules photo, rétorque « Combien de modules caméra utilisez-vous sur votre smartphone ? »

On peut donc émettre l’hypothèse que Nothing s’est recentré sur les focales les plus utilisées par les consommateurs pour son module. On peut penser que le smartphone embarquera un grand-angle et à un ultra grand-angle par exemple. Selon Root My Galaxy, il aurait recours à une caméra frontale de 16 Mpx à l’avant.

Le smartphone sera livré avec un Snapdragon 778G+, un processeur milieu de gamme de Qualcomm, l’information ayant été confirmée par Carl Pei lui-même auprès d’Input.

Il proposerait une batterie de 4 500 mAh qui pourrait être remplis à l’aide d’une charge 45 W qui permettrait de recharger le smartphone de moitié en seulement 30 minutes.

La recharge sans-fil sera aussi de la partie. Le dos du smartphone proposera également une recharge sans fil inversée de 5 W que nous avions déjà pu voir en action dans la toute première vidéo de prise en main du smartphone.

Un capteur d’empreinte devrait également être intégré sous l’écran. Nothing proposerait avec une option de déverrouillage faciale. Les haut-parleurs du Nothing phone (1) seraient quant à eux certifiés Dolby Atmos et il proposerait du Bluetooth en version 5.2. D’après la Root My Galaxy, le téléphone mesurerait 7,55 mm d’épaisseur et pèserait 199 grammes, ce qui équivaut à peu près aux mensurations d’un Galaxy S22+.

Pas de chargeur dans la boîte pour Nothing

Nothing n’inclurait pas de chargeur dans la boîte de son smartphone à la manière de certains autres constructeurs comme Apple ou encore Samsung et proposerait une option pour l’acheter séparément.

Là aussi, nous aurions pu émettre cette hypothèse à la vue de la vidéo de la marque qui nous donnait déjà à voir furtivement un packaging assez étroit pour le smartphone. Celui-ci ressemblant assez à ce que peut proposer Apple depuis l’iPhone 12.

Le Nothing phone (1) tournera avec l’interface Nothing OS qui devrait être basée sur Android 12 au lancement. Il sortirait en trois configurations (les prix sont des conversions de la devise indienne) :

8 + 128 Go : 397 dollars

8 + 256 Go : 419 dollars

12 + 256 Go : 456 dollars

Il y aurait un délai de deux semaines à attendre entre le lancement et la sortie pour pouvoir se l’offrir sur la plupart des marchés où sera vendu le smartphone.

L’Inde serait en revanche une priorité pour Nothing, le smartphone y serait donc proposé avant les autres territoires. On peut comprendre l’intérêt de l’entreprise de Carl Pei pour ce pays puisqu’il s’agissait déjà de l’un des plus gros marchés de OnePlus par le passé.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.