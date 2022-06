Nothing ouvre sa liste d’attente pour précommander son phone (1) : voici le processus à respecter

Nothing ouvre son système d'invitation pour obtenir le pass qui permet de précommander le phone (1). L'entreprise de Carl Pei revient sur les pas de OnePlus en comptant sur le soutien et l'engouement de sa communauté pour offrir son futur smartphone en premier aux plus méritants.

L’événement d’annonce de Nothing continue de se rapprocher et la marque n’en finit plus de teaser son smartphone par tout petit bout avec de nouvelles informations chaque semaine. Après l’avoir exposé dans un musée et avoir organisé sa toute première prise en main, la start-up londonienne ouvre désormais sa liste d’attente au grand public pour recevoir le fameux sésame permettant de précommander son smartphone.

Un retour aux sources de OnePlus

C’est le retour du fameux système que Carl Pei et ses anciens collaborateurs de chez OnePlus avaient déjà mis en place par le passé et qui avait su provoquer un certain engouement chez les fans de la marque.

Après avoir déjà mis 100 exemplaires aux enchères au préalable sur le site Stock X, Nothing nous expose désormais les détails de son système d’invitation. Les fans de la marque qui constituent sa communauté « privée » ont eux déjà reçu leur « pass » pour précommander l’appareil, ce vendredi 24 juin, sans passer par cette liste d’attente.

Pour les autres, il faudra s’inscrire sur le site de la marque pour entrer dans cette fameuse liste et espérer avoir la chance de recevoir sa propre invitation.

Un processus en plusieurs étapes

Une fois connecté sur le site de la marque, votre compte vous donne accès à votre position dans la liste d’attente. Un moyen de remonter dans cette liste est tout simplement de partager le lien de parrainage que vous fournit la marque pour chaperonner d’autres personnes de votre entourage.

Les invitations feront l’objet d’un envoi par mail jusqu’au 12 juillet prochain. Une fois l’invitation reçue, ce n’est pas encore fini. La personne sélectionnée disposera alors de 48 heures pour déposer un acompte non remboursable de 20 euros qui lui permettra non pas de précommander directement le smartphone, mais de conserver son pass de précommande pour la suite.

C’est seulement à partir du 12 juillet que les personnes qui auront conservé leur pass seront invitées par un lien privé à commander le phone (1). Le produit ne sera alors disponible à la commande que pendant les 14 jours qui suivront la réception du lien.

Au moment du paiement, l’acompte sera ensuite déduit du prix final du smartphone et la confirmation de la commande donnera ensuite droit à un bonus de 20 euros supplémentaires à dépenser soit dans l’achat d’un accessoire phone (1) soit pour des ear (1).

De ce système quelque peu complexe, on peut au moins apprendre que Nothing prévoit de lancer des accessoires maison pour complimenter son futur smartphone.

Un écran plus qualitatif que prévu et une interface très « stock »

La dernière vidéo en date de la marque nous apprend également que l’écran de son smartphone devrait finalement être un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour être en phase avec les standards actuels des smartphones premiums, bien que le Nothing phone (1) tend à se positionner sur le milieu de gamme au regard des spécifications attendues.

Les rumeurs les plus récentes faisaient état de l’arrivée d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cette hypothèse est potentiellement à oublier même si selon certains croquis que l’on peut apercevoir, l’option 90 Hz semble bien avoir été étudiée par la marque.

On y aperçoit également quelques bouts de l’interface du smartphone qui nous rappelle ce que Google peut faire avec son expérience Pixel. On y voit des tuiles de réglages rapides qui ressemblent à celles que l’on peut retrouver sur la version d’Android 12 de Google. On distingue aussi dans cette vidéo l’emplacement du tiroir SIM du phone (1) qui se situe sur la tranche inférieure du smartphone.

L’écran d’accueil du Nothing phone (1) // Source : Nothing Les réglages rapides qui rappellent ceux des Pixel de Google // Source : Nothing Source : Nothing Le tiroir SIM du Nothing phone (1) // Source : Nothing

Nothing semble donc bien suivre la voie dans laquelle l’entreprise avait promis de s’engager avec une version très proche de ce que propose la firme de Mountain View. Cela promet donc une interface très épurée dont on a pu avoir un premier petit aperçu avec son Nothing Launcher.

Nothing Phone (1)

Android 12

8GB RAM

Snapdragon 778G+ Feel free to retweet.#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/D7JfFilNT1 — Mukul Sharma (@stufflistings) June 23, 2022

Des rumeurs récentes évoquent également le choix d’un Snapdragon 778G+ pour son SoC, un processeur milieu de gamme de Qualcomm, bien que rien ne soit confirmé pour l’instant.

