Le Nothing phone (1) sera mis aux enchères avant même sa présentation officielle

La marque Nothing va organiser une mise aux enchères via la plateforme StockX : au total, 100 exemplaires de son tout premier téléphone pourront trouver preneur, et ce trois semaines avant l’introduction officielle du produit.

Le Nothing phone (1) fait beaucoup de bruits avant même son lancement, prévu le 12 juillet prochain à partir de 17h. La marque créée par Carl Pei, cofondateur de OnePlus, a l’art du teasing et n’hésite pas à laisser filtrer des informations et autres photos pour le moins croustillantes d’ici la fameuse échéance.

Récemment, le constructeur a par exemple révélé le dos du Nothing phone (1), dont l’aspect transparent colle une fois de plus à la philosophie stylistique de l’entreprise. Car le design des produits Nothing découle d’une réflexion bien spécifique : nos appareils électroniques peuvent aussi être des objets d’art.

« Il était temps d’apporter un nouveau regard »

« Depuis des années, on a l’impression que tous les artistes ont quitté l’industrie. Tout ce qui nous reste, ce sont des produits dérivés, froids et insipides. Il était temps d’apporter un nouveau regard à tout ça », souligne Carl Pei dans un communiqué de presse officiel. De ce constat, une idée bien spécifique est née.

Comme pour ses écouteurs ear (1), Nothing organise une vente aux enchères inédite dédiée aux cents premiers exemplaires de son smartphone. Chaque unité sera numérotée. Un moyen ici de les rendre uniques et de leur apporter un caractère exceptionnel, alors même que les téléphones portables ont tout d’un objet banal de nos jours.

48 heures de vente aux enchères

Pour l’occasion, Nothing s’est de nouveau associé à StockX, une plateforme initialement spécialisée dans la revente de baskets, qui s’est depuis ouverte à l’électronique. La vente aux enchères aura lieu du 21 juin, à partir de 13h (heure française), au 23 juin jusqu’à 13h. L’occasion pour les plus impatients et fortunés d’intégrer un petit groupe de privilégiés.

Pour rappel, le Nothing phone (1) est attendu pour appartenir à la catégorie des smartphones milieu de gamme au regard des caractéristiques qui ont fuité à son sujet : écran 6,5 pouces, FHD, OLED, 90 Hz, puce Snapdragon 778G, triple capteur photo (50 + 8 + 2 Mpx), batterie de 4500 Mah et 8 Go de RAM. Voilà à quoi on pourrait s’attendre.

