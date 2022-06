Nothing annonce la date et l’heure de la présentation du Phone (1)

On connait désormais le jour et l'heure de l'officialisation du Nothing Phone 1, sortez vos agendas !

« Ce lancement marque le vrai commencement de l’aventure Nothing. » Le communiqué de presse de la très jeune marque fondée par Carl Pei n’hésite pas à afficher des ambitions élevées concernant le Nothing Phone (1), « le premier smartphone de la marque et le produit le plus important de son écosystème ». Mais derrière ces belles flatteries, l’information à retenir est une date.

Si la marque vous intéresse, réservez dans votre agenda le créneau du 12 juillet à partir de 17 heures. C’est le moment auquel vous pourrez assister à la conférence de présentation du Nothing Phone 1, directement sur le site de la marque.

Le retour des flagship killers ?

Au début de OnePlus, Carl Pei souhaitait proposer la meilleure expérience possible dans un smartphone à prix contenu. Si la marque cousine d’Oppo s’est depuis tournée vers le marché du premium, le jeune entrepreneur semble bien décidé à redonner ses lettres de noblesse au flagship killer au travers de sa nouvelle marque, Nothing. « Ramener un souffle de nouveauté et de passion dans l’industrie », selon les mots du communiqué.

Aux dernières nouvelles, la fiche technique du Nothing Phone 1 comprendre un écran Full HD de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, une puce Snapdragon 778G couplée à 8 Go de RAM, un triple appareil photo de 50 + 8 + 2 Mpx, une batterie de 4500 mAh avec recharge sans fil et 128 Go de stockage. Le tout tournerait en outre sous Android 12 avec NothingOS (dont le launcher est déjà disponible au téléchargement).

Plus qu’au travers de sa fiche technique, le Nothing Phone(1) compte bien se démarquer par son design novateur. Comme pour les ear(1), premier produit de la marque, Nothing mise sur un dos transparent laissant apercevoir les composants internes du téléphone.

À quel prix ?

Maintenant que l’on connait la date d’annonce de ce smartphone, la grande inconnue de l’équation reste donc son prix. À n’en pas douter, Nothing va se montrer agressif pour proposer un produit à tout petit prix, comme avec les ear(1). Sa fiche technique rappelant celle du Samsung Galaxy A52s 5G, on peut espérer un prix oscillant entre 250 et 400 euros.

