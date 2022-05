Nothing explique comment le phone (1) a été designé

Nothing dévoile comment le design du Nothing phone (1) a été conçu, avec sa coque arrière transparente pour montrer tous les composants du téléphone. Vision artistique ou simple discours marketing ?

Le magazine Wallpaper* a posé quelques questions à Carl Pei, PDG de Nothing et au responsable du design de la marque Tom Howard, à propos de la conception du Nothin phone (1). De quoi avoir quelques éléments sur ce à quoi on peut s’attendre pour ce smartphone, qui sera accompagné de Nothing OS.

La même approche que les Ear 1 avec un arrière transparent

Carl Pei et Tom Howard ont d’emblée annoncé que le Nothing phone (1) reprendra la même approche esthétique que les écouteurs sans-fil Ear 1, qui avaient un boîtier translucide. Howard déclare vouloir faire ressortir l’intérieur, ce qui pose quelques soucis d’ingénierie. En effet, depuis de longues années, les constructeurs ont pour objectif d’optimiser l’espace disponible dans leurs téléphones.

Les principes de design sont donc effectivement revus par Nothing pour montrer les composants et surtout montrer ceux qui sont intéressants visuellement. La batterie par exemple, occupe bien souvent une place notable et c’est elle qu’on retrouve collée au dos des téléphones. Il faut donc faire un choix parmi les quelques « 400 composants dans un smartphone, assemblés en couches ». Howard raconte que « vous examinez des composants que l’utilisateur final ne voit normalement jamais, vous devez donc presque revoir l’ensemble du processus de fabrication afin de les mettre en valeur ».

Nothing souhaite révolutionner le design de smartphone

Nothing pointe du doigt l’absence de cohérence dans la conception de produits technologiques, en dehors d’Apple. La marque confie donc vouloir son « propre langage de conception très distinct et emblématique ». Selon Tom Howard, l’argument principal de vente de Nothing est « la beauté intrinsèque et la complexité de l’électronique grand public ».

Mis à part ce qu’ont révélé Pei et Howard, nous ne savons pas grand-chose du Nothing phone (1), à part le fait que le cadre sera fait en aluminium recyclé. Quelques spécifications techniques avaient fuité il y a quelques semaines et on sait que le premier smartphone de Nothing sera lancé cet été.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.