Nothing phone (1) : écran, photo, batterie… Quelques caractéristiques en fuite

Les caractéristiques supposées du Nothing phone (1) se montrent sur le web et permettent de voir que le téléphone ne devrait pas se positionner sur un segment premium.

Le premier smartphone de la marque Nothing — fondée par Carl Pei — fait de plus en plus parler de lui. On sait déjà qu’il s’appellera « Nothing phone (1) » et qu’il profitera d’une interface maison basée sur Android et baptisée sobrement Nothing OS.

Cependant, la présentation très sommaire qu’en avait la marque ne dévoilait pas grand-chose d’autre sur l’appareil malheureusement. À vrai dire, il s’agissait surtout de teaser le produit et de promettre un lancement dans le courant de l’été 2022. Mais voilà qu’un internaute sur Twitter partage quelques captures d’écran d’un supposé manuel d’utilisation du Nothing phone (1).

Le manuel en question est disponible sur Amazon Inde sous la forme d’un livre numérique à consulter sur liseuse.

Nothing Phone 1 Specs 6.43" FHD+ 90hz Amoled Display HDR10+

Snapdragon 778G

32MP Front | 50+8+2MP Rear Camera

4500mAh Battery

Wireless Charging

8GB RAM

128GB Storage

Android 12

Il est impossible pour le moment de vérifier l’authenticité du document ainsi divulgué. Toutes les informations sont donc à prendre avec des pincettes. En gardant cela en tête, voici les caractéristiques techniques auxquelles il faudrait a priori s’attendre pour le Nothing phone (1) :

un écran Full HD+ et AMOLED de 6,43 pouces avec un mode 90 Hz ;

un Snapdragon 778G

un triple appareil photo au dos (50, 8 et 2 Mpx)

un capteur photo de 32 Mpx en façade ;

une batterie de 4500 mAh (avec charge sans fil disponible) ;

8 Go de RAM ;

128 Go de stockage interne ;

Android 12.

Quel prix pour le Nothing phone (1) ?

Ces caractéristiques supposées tendent à montrer que le Nothing phone (1) chercherait à s’imposer sur un segment à cheval entre le milieu et le haut de gamme, loin du premium. N’attendez donc pas un appareil à 1000 euros, mais plutôt un produit entre 350 et 500 euros selon nos estimations au doigt mouillé.

En attendant d’en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez déjà télécharger le lanceur d’apps de Nothing pour voir à quoi il ressemble. Pour avoir une idée de la qualité des produits vendus pour la marque, vous avez la possibilité d’acheter les écouteurs sans fil lancés en 2021 : Nothing ear (1).

