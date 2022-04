Téléchargez le lanceur d’apps de Nothing, en attendant leur premier smartphone

Nothing n'a pas encore de smartphone, mais le tout jeune constructeur a désormais un lanceur d'apps maison.

La marque Nothing, créée par Carl Pei — un des cofondateurs de OnePlus, n’a pas encore de smartphone officiellement. Ils ont commercialisé des écouteurs, qui offrent un bon rapport qualité-prix, et ils nous parlent de leur premier smartphone depuis plusieurs mois. Au MWC par exemple, le smartphone a brièvement été aperçu dans les mains de Carl Pei, sans être présenté.

Le Nothing phone (1) sera dévoilé cet été. Le constructeur a déjà livré quelques détails à son sujet. On a notamment appris que l’idée sera de proposer un écosystème ouvert, compatible non seulement avec les autres produits de la marque, dont les écouteurs Nothing ear (1), mais aussi avec les produits des autres constructeurs, comme les AirPods d’Apple.

Un lanceur d’apps relativement simple

Il vient également de mettre en ligne un lanceur d’applications. Ce dernier est relativement simple, il semble basé sur celui distribué dans les sources AOSP (Android Open Source Project). Nothing a personnalisé la police, les icônes et ajouté quelques options… vous pouvez l’installer sur les Samsung Galaxy S21 et S22, ainsi que les Pixel 5 et 6. Les smartphones de OnePlus seront également bientôt compatibles, on apprécie le clin d’œil à l’ancien employeur de Carl Pei.

Nothing Launcher (Beta) Télécharger Nothing Launcher (Beta) gratuitement APK

Comme vous pouvez le voir, le lanceur contient également trois widgets classiques, deux horloges et un widget météo. Terminons par un petit conseil : sur les smartphones Galaxy, il faut se rendre dans les détails de l’application Nothing Launcher, puis dans Ecran d’accueil… et enfin il faut sélectionner Nothing Launcher.

