Le 1er smartphone Nothing était au MWC (dans la poche de Carl Pei)

Alors que le MWC a fermé ses portes, des photos de l'évènement continuent de circuler. La dernière montre Carl Pei en pleine démonstration d'un smartphone... Nothing ?

Après les très bons ear(1), Nothing s’apprête à se lancer sur de nouvelles catégories de produits, et notamment les smartphones. Les rumeurs indiquant que la marque préparerait un téléphone vont bon train depuis plusieurs mois déjà, mais cela semble aujourd’hui se confirmer.

La semaine, au cours du MWC 2022, les grandes marques de la Tech se sont retrouvées à Barcelone, pour présenter de nouveaux produits (surtout des PC). Si certains ont été dévoilés publiquement en grande pompe, c’était également l’occasion pour certains de montrer leurs nouveautés plus discrètement à leurs partenaires dans les allées du salon catalan. C’est ce que semble immortaliser cette photo, publiée par le célèbre evleaks sur Twitter.

Sur l’image en question, on aperçoit Carl Pei, CEO de Nothing et co-fondateur de OnePlus, montrer un objet à Cristiano Amon, CEO de Qualcomm. Et oui, il s’agit bien d’un smartphone.

Malheureusement, c’est là la seule information que l’on peut tirer de cette image pour le moment, mais TechCrunch affirmait déjà la semaine dernière que le téléphone de Nothing était présenté sous le manteau loin des regards indiscrets lors du MWC. Pas assez loin il semblerait.

Le média spécialiste des investissements dans la Silicon Valley rapporte que le smartphone en question partagerait quelques éléments de design avec les ear(1), à commencer par certains endroits avec un effet de transparence. Pour en avoir le cœur net, il faudra cependant attendre la présentation officielle. Celle-ci ne devrait plus tarder si un prototype fonctionnel est prêt à être montré aux partenaires de Nothing… La marque a même laissé entendre sur twitter que « le mois de mars » allait être fun. De quoi penser qu’une présentation est très proche.

