Nothing : ambigu sur Twitter, Carl Pei semble teaser un smartphone

Carl Pei, désormais derrière la marque Nothing, aurait bientôt des choses à dire. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre il y a quelques jours sur Twitter... et en l'occurrence, il pourrait parler smartphone.

Il y a quelques mois Nothing lançait son premier produit, les écouteurs Ear 1. On imaginait bien que la marque n’en resterait pas là, mais il était difficile de savoir vers quels horizons voguerait la nouvelle entité lancée par Carl Pei. À la lumière de quelques tweets partagés par son fondateur, il apparaît aujourd’hui qu’elle se dirigerait vers le lancement d’un premier smartphone.

C’est en tout cas ce que l’on peut déduire de quelques mots partagés sur Twitter par Carl Pei le 11 février dernier. L’intéressé y explique notamment être « de retour sur Android », ajoutant qu’Android 12 est « sympa ». Des messages auxquels les comptes officiels Android et Snapdragon ont rapidement répondu. Au détour d’un mème, les Community Managers de Qualcomm font d’ailleurs allusion à une potentielle alliance entre Carl Pei, Android et les puces Snapdragon… Il n’en faut pas beaucoup plus pour faire un smartphone, souligne le site spécialisé Android Authority.

Bientôt un premier smartphone pour Nothing ?

Lancer un smartphone serait un peu comme revenir à ses premiers amours pour Carl Pei, qui a tenu la barre chez OnePlus pendant sept ans avant de lancer Nothing en guise de nouveau projet. Pour Nothing, il s’agirait par contre d’une première. Une première pas nécessairement facile à négocier : marquer les esprits sur un marché du smartphone proprement surchargé pourrait s’avérer complexe.

Source : Twitter via Android Authority

Notons que ce n’est pas tout à fait la première fois qu’on entend parler de ce sujet. Un premier smartphone Nothing était pressenti pour le début d’année 2022, mais aucun détail supplémentaire n’a été dévoilé et quelques mois plus tard nous ne sommes pas plus avancés. Il est donc impossible à ce stade d’avoir une première idée de ce que pourrait proposer Nothing si la société se décidait effectivement à entrer sur le marché mobile.

Fait intéressant, Carl Pei demandait toutefois à ses followers, toujours sur Twitter, quelle est leur interface préférée sur Android… les enjoignant à expliquer pourquoi. Une manière de prendre la température ?

