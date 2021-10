Nothing : son premier smartphone arriverait bientôt, à quoi peut-on s’attendre ?

D’après le leaker Mukul Sharma, Nothing lancerait son tout premier smartphone au début de l’année 2022. Quelques faisceaux d’indices peuvent nous donner une première idée des tenants et aboutissants de ce projet.

Noting est une jeune marque, mais une marque pleine d’ambitions. Surtout, elle nous a déjà prouvé qu’il fallait compter sur elle pour imaginer et concevoir des produits technologiques convaincants et aboutis : les Ear Nothing (1), d’excellents écouteurs sans fil lancés à l’été 2021, en sont un exemple.

L’entreprise créée par Carl Pei (cofondateur de OnePlus ayant quitté le navire en octobre 2020) il n’y a même pas un an s’est rapidement taillée une belle réputation grâce à cette première offensive. Une offensive qui en appelle à une autre, sans forcément cibler de nouveau le secteur audio.

Un smartphone dès début 2022

Nothing devrait en effet s’attaquer au segment des smartphones, comme le laissent présager de nombreux bruits de couloirs, et ce dans un avenir relativement proche. En collaboration avec 91Mobiles, le leaker Mukul Sharma avance en effet que son premier appareil mobile débarquera au début de l’année 2022.

Ici, la fenêtre de tir pourrait donc correspondre au premier trimestre, soit entre janvier et mars. L’intéressé affirme par ailleurs que de premiers teasings seront publiés dans les prochaines semaines. L’avenir nous dira si Mukul Sharma a tort ou raison, et si ce premier téléphone se nommera Nothing Phone (1), ou pas.

Si aucune caractéristique technique n’est évidemment connue à ce jour, quelques faisceaux d’indices nous permettent de dessiner les premiers contours de ce projet. En premier lieu, le smartphone de Nothing devrait vraisemblablement s’équiper d’un processeur Snapdragon, au regard du tout récent partenariat officialisé entre Qualcomm et la marque.

Certes, la gamme Snapdragon intègre également des processeurs ARM pour ordinateurs portables et des modems 5G, mais tout porte à croire que Nothing s’appuiera sur l’une de ses puces pour appareil mobile. La marque compte dans ses rangs plusieurs vétérans de l’industrie du smartphone, laissant peu de place au doute quant à ses intentions.

Un design audacieux à venir ?

Nothing a aussi racheté la marque Essential, fondée par le papa d’Android (Andy Rubin) et à l’origine de l’Essential PH-1. Une équipe d’anciens employés d’Essential, qui avait comme objectif de créer un appareil Android axé sur la confidentialité, travaille désormais au sein de Nothing.

On peut se demander si le futur téléphone Nothing profitera de leur savoir-faire et de leurs idées. Dans un registre moins technique, et plus visuel, la question du design suscite forcément une certaine curiosité. Les écouteurs Ear Nothing (1) avaient la particularité d’arborer un aspect transparent qui se démarquait de la concurrence.

On attend donc Nothing au tournant sur la partie esthétique. De là à penser que la start-up britannique empruntera les mêmes codes stylistiques que ses écouteurs, il y a encore du chemin. Mais on espère tout du moins que son téléphone sortira du lot dans un marché où tous les smartphones (ou presque) se confondent les uns avec les autres.