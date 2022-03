Nothing va probablement présenter un smartphone ce mois de mars

La marque a clairement laissé entendre sur son compte Twitter qu'elle allait donner des informations concrètes sur son projet de smartphone. Depuis quelques semaines, Carl Pei multiplie les clins d'œil plus ou moins subtils.

Ce n’est pas tous les jours qu’une nouvelle marque se lance sur le marché du smartphone. C’est même plutôt l’inverse : rappelons que l’année dernière, LG a définitivement quitté l’industrie. Nothing, la très jeune entreprise lancée par Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, ne s’en cache presque plus : elle ambitionne de se lancer sur ce segment.

Si les premières fuites datent d’octobre dernier, Carl Pei égrène depuis quelques semaines des messages qui laissent assez peu de place au doute. On a désormais une certitude : une annonce va avoir lieu en mars. En effet, le compte Twitter de Nothing a écrit le message suivant :

March is going to be fun. — Nothing (@nothing) February 28, 2022

Va-t-on avoir le droit à un simple teaser, à une présentation en bonne et due forme, voire même à un lancement ? Pour le moment, nous n’en savons rien.

Une puce Snapdragon, mais pas encore de gamme

Ce qui semble cependant se confirmer, c’est que le smartphone de Nothing s’équipera chez Snapdragon pour sa puce principale. Deux tweets permettent de ne pas en douter. Un premier le 16 février dernier du compte Twitter de Snapdragon :

Plus intéressant encore, Enrico Salvatori, l’un des dirigeants européens de Qualcomm (qui conçoit les puces Snapdragon) a carrément tweeté une photo où l’on peut le voir serrer la main de Carl Pei.

Au-delà de ces quelques indiscrétions qui n’en sont pas tout à fait, on ne sait pas grand-chose du projet de Nothing. Pas même si la marque retentera le pari de OnePlus à sa création, qui consistait à proposer un smartphone à un prix abordable et censé concurrencer les flagships.

Rappelons que pour l’heure, la firme basée à Londres n’a sorti qu’un seul produit, les Nothing Ear (1), plutôt bien accueillis par la presse.

Côté design, on espère bien évidemment d’ailleurs que Nothing saura proposer quelque chose d’aussi original que ses écouteurs, avec leur effet de transparence plutôt agréable à l’œil.

Disons même qu’il serait décevant que la marque sorte un smartphone ressemblant à tous les autres. Son crédo, écrit noir sur blanc sur son site, promet en effet une volonté de se démarquer assez nette : « Il est simple de créer un produit, d’autant plus s’il ressemble à celui créé juste avant lui et à celui créé encore avant. À l’instar de toutes les bonnes choses, celle-ci part de zéro. Aucune note. Aucun plan. Pas de retour en arrière. » On devrait bientôt être un peu mieux fixé là-dessus.

