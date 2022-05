Nothing phone (1) : une certification confirme un lancement cet été

Une certification en Inde confirme la lancement prochain du premier smartphone de Nothing, le phone (1).

Alors que les caractéristiques principales du premier smartphone Nothing, le phone (1), ont possiblement fuité la semaine dernière, voici que sa certification auprès du BIS (Bureau of Indian Standards) a été repérée par My Smart Price.

Pas de retard à l’horizon

Qu’apprend-on grâce à cette certification en Inde ? Déjà que le téléphone devrait bel et bien sortir incessamment sous peu, conformément aux annonces de Carl Pei, le fondateur de la marque, qui avait indiqué qu’il était prévu pour une sortie cet été. On l’attend donc entre le mois de juin et septembre en principe.

Deuxième élément intéressant : on connait désormais son numéro de modèle, A063, ce qui devrait permettre aux professionnels des fuites de s’activer fortement dans les prochaines semaines.

De ce qu’on connait officiellement du téléphone de Nothing, il devrait tourner sous Android 12 dès la sortie de la boîte, avec une interface dédiée appelée Nothing OS.

Qu’attendre de ce phone (1)

Pour rappel, les premières fuites font état d’un écran 6,43 pouces en Amoled et compatible HDR10+, d’une puce Snapdragon 778G, d’une batterie de 4500 mAh et d’un capteur principal 50 mégapixels. Des caractéristiques qui appartiennent davantage au milieu de gamme qu’au haut du panier, un positionnement tout à fait logique pour le lancement d’une nouvelle marque, puisqu’il apparaît difficile d’inciter des acheteurs à investir de grosses sommes dans un nouvel acteur qui n’a pas fait ses preuves, en dehors de très bons écouteurs, les ear (1).

Avec le numéro de modèle désormais dans la nature, nous verrons bien vite si ces premières informations viennent à se confirmer ou non.

