Et voici le design complet du dos du Nothing Phone(1)

Après les bribes d'images, voici à quoi ressemble le téléphone de plain-pied !

Nothing continue son teasing à base de perruches. Après avoir publié des photos montrant des bribes du futur téléphone ainsi qu’une vidéo durant laquelle on peut subrepticement apercevoir le smartphone, voici la première photo officielle du Nothing Phone(1) montrant le dos de l’appareil au complet.

Une vraie bombe

Nothing l’a publié sur ses réseaux sociaux ce mercredi. Voici le design du dos du Phone (1) !

On aperçoit donc ce dos transparent avec ses vis apparentes. Contrairement aux habitudes, la batterie n’est pas le premier élément visible ici, Nothing a travaillé dur pour rendre l’ensemble esthétique et cela se traduit ainsi par des plaques venant recouvrir les différents composants. Au centre, un drôle de logo qui ressemble à une bombe de cartoon qui ne dénoterait pas entre les mains du Batman d’Adam West.

Encore un mois de teasing

Vous l’aurez compris, Nothing ne souhaite pas jouer le mystère autour de son futur téléphone et compte bien profiter du mois qui nous sépare de sa présentation officielle pour faire parler de lui. D’ici au 12 juillet, date de la conférence, nous en apercevrons certainement davantage sur le Phone(1).

En attendant, on peut déjà rappeler que les rumeurs évoquent un écran Full HD de 6,5 pouces à 90 Hz, un Snapdragon 778G, un triple appareil photo de 50 + 8 + 2 Mpx, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh pouvant supporter une charge jusqu’à 45 W ainsi qu’une charge sans fil. Reste à savoir quel sera son prix, les paris sont ouverts.

