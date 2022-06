Nothing Phone (1) : voici la toute première image officielle de son design

Le Nothing Phone (1) n'est désormais plus qu'à quelques semaines de son lancement officiel et c'est le moment qu'à choisi Nothing pour teaser une nouvelle fois son futur smartphone dans une vidéo où l'on peut enfin apercevoir brièvement l'élément le plus important de son design.

Après avoir annoncé l’événement de lancement de son Nothing Phone (1) pour le 12 juillet prochain, Nothing avait commencé à teaser le design de son smartphone par l’intermédiaire de visuels incluant des animaux. Après les papillons et les mantes religieuses des Ear (1) qui représentaient la minutie du design de leurs écouteurs, Nothing utilise maintenant des perruches pour faire la promotion de son prochain produit. Et nous avons désormais enfin une idée de ce sur quoi étaient perchés ces fameux oiseaux colorés.

Un teasing en bonne et due forme

Dans une vidéo disponible sur la chaîne YouTube de la marque et nous invitant à découvrir les coulisses des derniers préparatifs avant le lancement du téléphone, nous avons pu avoir droit à un énième teasing de la marque qui s’est permise de « dévoiler » dans sa vidéo une grande partie du design de son futur smartphone, plus précisément son dos.

On peut y apercevoir ce qui ressemble de prime abord à une bobine de recharge qui serait donc bien visible au dos et un double appareil photo. Les deux éléments confirmant ainsi les rumeurs préalables émises sur le design du téléphone. Au début de la vidéo, on aperçoit également le designer de Teenage Engineering, Tom Howard qui tient dans sa main un téléphone à l’allure similaire, bien qu’il pourrait ici simplement s’agir d’un iPhone 12 avec une coque MagSafe transparente.

Zoom… Encore plus…

De nouveaux détails distillés au compte-goutte

Autre chose intéressante que l’on apprend avec cette vidéo, c’est que le Nothing Phone (1) ne devrait pas simplement se contenter d’offrir un design laissant apparaître ses composants, mais qu’il pourrait également avoir droit à un dos lumineux comme on peut le voir entre les mains du directeur marketing de la marque, Akis Evangelidis vers 8 minutes et 3 secondes de vidéo. La lumière en question semble se mouvoir à l’arrière du téléphone en prenant la forme du motif présenté par Carl Pei lors de la première présentation du smartphone en mars dernier.

On y voit également un autre membre de l’équipe de Nothing révéler que le smartphone pourrait être rendu disponible en premier lieu exclusivement sur le site Stock X, une marketplace consacrée au streetwear et aux sneakers qui s’est récemment ouverte aux produits high-tech. On devrait donc avoir droit comme pour Ear (1) à des produits en quantité limitée sur le site dans un premier temps avec de le rendre disponible ailleurs. Il s’agit ici du première épisode d’une nouvelle série de vidéo pour la marque, il se pourrait donc que nous continuons à en apprendre un petit peu plus au fur et à mesure que l’on se rapproche du lancement.

