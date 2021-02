Nothing : Carl Pei s’associe déjà à un spécialiste de l’audio pour ses futurs produits

La nouvelle marque de Carl Pei (ancien de OnePlus) soigne déjà son image de marque et, avant même d'avoir lancé le moindre produit, annonce un partenariat avec Teenage Engineering, un spécialiste suédois de l'audio.

Nothing est la nouvelle marque de Carl Pei, l’ex-cofondateur de OnePlus. Depuis qu’il a quitté son ancienne entreprise, l’homme d’affaires s’active beaucoup pour susciter l’enthousiasme des consommateurs. Or, pour le moment, la jeune firme n’a encore rien commercialisé, il faut donc faire des promesses.

À cet égard, Nothing vient d’annoncer un partenariat avec Teenage Engineering. Pour le dire autrement, Teenage Engineering devient officiellement un cofondateur de la marque Nothing.

« Teenage Engineering est une entreprise basée à Stockholm, reconnue dans le monde entier pour son savoir-faire unique et ses prouesses en matière de design industriel. Depuis plus de dix ans, elle développe des produits très appréciés par les amateurs de musique et de design ». Sur son site officiel, le groupe scandinave se présente d’ailleurs comme un fabricant de « produits électroniques de haute qualité, bien conçus, pour tous ceux qui aiment le son et la musique ».

Soigner l’image de marque pour susciter l’attente

L’objectif de Nothing ici est assez clair : soigner l’image de marque par le biais d’un partenariat prestigieux afin de créer une attente chez le public. S’associer avec un expert du son n’est d’ailleurs pas une initiative anodine. Nous savons d’ores et déjà que les premiers produits lancés par Nothing seront des écouteurs true wireless. Une présentation est attendue pour l’été 2021.

Par ailleurs, on compte Tony Fadell — papa de l’iPod d’Apple — parmi les premiers investisseurs de Nothing, une preuve supplémentaire de l’attrait de la marque pour cet univers de produits. Au-delà de ça, les ambitions du groupe sont assez grandes aussi du côté des smartphones. La société a en effet récupéré les activités de la marque Essential.