Nothing tease son phone (1) avec des perroquets

En attendant la présentation du Nothing phone (1), la marque tease son premier smartphone... avec des perroquets. Perchés sur le haut du téléphone ou faisant dépasser leur tête, ils donnent un premier (petit) aperçu du design du smartphone.

Alors que Nothing va présenter son phone (1) dans quelques semaines, la marque continue de faire monter le suspense sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, elle a publié deux photos montrant de premiers aperçus de ce que sera leur premier smartphone.

Des perroquets pour annoncer l’arrivée du phone (1)

Ce 13 juin, Nothing a publié un message sur Twitter en disant « Curieux ? Ils le sont. », accompagné d’une image. On y voit deux perroquets côte à côte se faisant un câlin. Mais ne vous faites pas avoir ! Si vous ne l’aviez pas remarqué, faites attention à ce sur quoi ils sont perchés. Un objet apparemment rectangulaire, aux formes arrondies, un cercle noir… Ça ne vous rappelle rien ? Il s’agit du phone (1) ! On peut effectivement deviner un grand objectif sur la gauche, mais ce n’est pas tout. Juste à côté, la forme grise arrondie n’est en fait pas le flash, mais une vis !

Pas de quoi (trop) s’inquiéter, le Nothing phone (1) a un design particulier. Son dos est transparent pour pouvoir montrer les composants ; les vis feraient donc partie intégrante du design. Aussi, on sait que le contour est fait en aluminium recyclé.

Un troisième perroquet de la partie chez Nothing

Ce 14 juin, Nothing réitère l’expérience en postant un autre message sur Twitter : « Salut beauté. À demain. », accompagné d’une autre photo. Un message qui pourrait sous-entendre qu’une autre image avec un perroquet différent serait publiée demain sur Twitter également.

Cette fois-ci, il n’y a qu’un perroquet, qui semble être sur le côté gauche du téléphone (si on le regarde de dos). On peut penser que son bec est devant le bouton d’alimentation, qui serait situé sur la droite et qui pourrait aussi être un capteur d’empreintes digitales. On voit encore sur l’image une vis située sur le dos du smartphone, toujours dans la lignée du design créé par Nothing.

Si rien n’a été confirmé, on connaît quelques informations techniques du Nothing phone (1). Côté hardware, nous aurions un Snapdragon 778G, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Sur la partie photo, trois caméras seraient présentes à l’arrière (50, 8 et 2 Mpx) et une caméra selfie de 32 Mpx. L’écran serait une dalle Full HD de 6,55 pouces qui ne posséderait pas de « menton », avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On a également appris il y a quelques jours que le Nothing phone (1) aurait une charge rapide de 45 W.

