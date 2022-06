Le Nothing phone (1) proposerait une charge plus rapide que certains flagships

Plusieurs caractéristiques du Nothing phone (1) ont déjà fait l'objet de suppositions. On en apprend désormais plus sur la charge que devrait proposer l'appareil de la firme londonienne.

Ça y est, le Nothing phone (1) n’est officiellement plus qu’à quelques semaines de son lancement officiel. La nouvelle entreprise de l’équipe de Carl Pei a enfin annoncé après un long teasing la date de sa présentation de son tout premier smartphone qui aura lieu le 12 juillet à 17 heures, heure française. Des informations autour de ce smartphone transparent avaient d’ores et déjà commencé à circuler. En voici une nouvelle aujourd’hui qui concerne maintenant une fonctionnalité importante, à savoir la charge du téléphone.

Une charge rapide 45 W pour un smartphone milieu de gamme

Nous apprenons grâce à 91Mobiles et le compte Twitter de Sudhanshu Ambhore qu’une certification TUV pour un chargeur de la marque Nothing a vu le jour. On peut y voir trois numéros de modèle qui sont C304, C347 et C348, ce qui signifierait que Nothing préparerait en interne trois versions de son chargeur pour son lancement global. Le bloc d’alimentation y est indiqué comme pouvant supporter une charge de 45 W, ce qui le démarque de certains smartphones Android haut de gamme qui ne proposent pas encore tous des vitesses de charge conséquentes. La vitesse de la recharge étant plus un atout que vont avoir aujourd’hui les smartphones milieu de gamme.

Les caractéristiques supposées du chargeur du Nothing phone (1) // Source : 91Mobiles Les caractéristiques supposées du chargeur du Nothing phone (1) // Source : 91Mobiles

On commence donc tout doucement à apercevoir les contours de ce futur smartphone puisque nous avions également pu prendre connaissance de ce qui pourrait vraisemblablement être sa fiche technique. Ce smartphone possèderait un écran Full HD de 6,55 pouces « sans menton » (6,43 pouces selon d’autres sources) avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, une puce Snapdragon de série 700, probablement le Snapdragon 778G (bien que le Snapdragon 7 Gen 1 puisse également être une option) couplée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

On aurait également un triple appareil photo de 50 + 8 + 2 Mpx, une caméra avant de 32 Mpx et une batterie de 4500 mAh avec recharge sans fil que l’on pourrait donc recharger à 45 W en filaire.

Une gamme de produits esthétiquement cohérente

Mais rien n’est certain pour l’instant. Le smartphone tournerait au lancement sous Android 12 avec NothingOS et son launcher, rendu disponible il y a peu. La dernière chose sur laquelle nous n’avons pas encore d’informations, c’est son design.

Nous avions pu voir quelques lignes directrices de sa conception avec une esthétique au dos qui serait notamment inspirée de la carte du métro de New York de 1972 créée par Massimo Vignelli et Bob Noorda. Son design devrait être en accord avec l’autre produit de la marque : les Nothing ear (1). Si l’on en croit les rumeurs actuelles, ce smartphone serait finalement lancé le 21 juillet à un prix avoisinant les 500 euros.

